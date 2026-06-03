Última jornada de la PAU, marcada por la polémica en materias como Historia o Dibujo Técnico

Celebración de una nueva jornada de la PAU en el Campus Industrial Daniel Alexandre

Este jueves celebra la última de las jornadas de las Pruebas de Acceso a la Universidad, en la que más de 800 alumnos y alumnas de Ferrol y comarca se juegan poder acceder a los estudios universitarios que desean, dependiendo de las notas de corte de cada carrera. De ahí que no se trate únicamente de aprobar, como señalaban ayer muchos de los estudiantes en el descanso de la sesión de tarde, ya con el cansancio acumulado pero también con la satisfacción de que resta solo una jornada y ya estaba a punto de concluir la central.

Así, este miércoles se examinaron de la primera lengua extranjera, asignaturas específicas como Biología, Tecnología o Historia del Arte y por la tarde, Física, Griego, Química, Economía o Geografía.

Este jueves será la última jornada y aunque tradicionalmente ya había alumnos que no tendrían que acudir a esta, por ser asignaturas específicas, desde el año pasado deben hacerlo al ponerse en esta fecha a primera hora el examen de Lingua e Literatura galega.

Las PAU de este año no han estado exentas de polémica, especialmente en la primera jornada y en las materias de Historia y Dibujo técnico. En la primera, las quejas registradas por los profesores de la materia sobre la formulación de una de las preguntas, una comparación entre las características del socialismo y del anarquismo en la segunda mitad del siglo XIX, ha llevado a que se decida una corrección con “criterios flexibles”.

En el caso de Dibujo Técnico, el profesorado de la materia de diversos centros educativos ha presentado una reclamación formal ante la CIUG ante la existencia de “múltiples errores” en los enunciados del examen, que llevaron a que el examen requiriese sucesivas aclaraciones y correcciones, que supusieron una pérdida de más de media hora para numerosos estudiantes. La CIUG reconoció errores en enunciados, que serán tenidos en cuenta en la corrección.

También en las pruebas del miércoles hubo quejas en materias como Historia del arte, ya que aunque la CIUG establece optatividad entre obras del siglo XIX y del XX, indicaron que no había posibilidad de elegir las segundas.