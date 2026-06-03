Rueda apunta a la “estabilidade política” como clave del asentamiento de SAIC
Besteiro asegura que, “por cifras, Sánchez é o presidente máis galego da historia da democracia”
El anuncio sobre el desembarco de la multinacional china del sector de la automoción SAIC se coló este miércoles en la reanudación del pleno del Parlamento gallego con una pregunta genérica –formulada antes de conocerse los detalles del proyecto– del líder del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, sobre el aprovechamiento del potencial industrial de la Comunidad. El portavoz del tercer partido de la Cámara presentó una “radiografía” poco halagüeña y criticó que desde que Alfonso Rueda es el presidente de la Xunta, en septiembre de 2022, se declararon “19 Proxectos Industriais Estratéxicos, dos que hoxe desapareceron catro e ningún está executado totalmente”.
A esta lista se suma desde el pasado lunes SAIC Motor, una iniciativa de los que, apuntó Besteiro, “malia o seu relato triunfal, os verdadeiros valedores son os fondos europeos, os fondos estatais e a presión do Goberno do Estado”. Aseguró, además, que “se miramos as cifras, Pedro Sánchez gana con maioría e convértese no principal aliado deste país; voulle dicir máis: en cifras, é o presidente máis galego da historia da democracia” para finalizar diciendo que “se a industria galega medrara na mesma proporción que vostede culpa ao Goberno do Estado, Galicia sería a primeira potencia industrial de Europa”.
“O Goberno de Sánchez apostou por nós e por sermos unha zona de transición xusta”
Rueda, por su parte, incidió en que en ningún momento negó la colaboración del Gobierno central. “Axuda, si, e esperamos que o sigan facendo porque é un proxecto de Galicia, pero tamén de país”. En ese sentido, afirmó que si la primera empresa china de fabricación de vehículos eligió Galicia es “polas nosas condicións. Mire vostede que tiña sitios onde instalarse, pero elixiu Galicia. Todo o mundo ten que axudar e eu agradecín publicamente a axuda do Goberno central. Non teño ningún problema”. Continuó el mandatario defendiendo la “potencia” de la industria gallega “en condicións moi difíciles, e iso é grazas ao noso potencial, ao noso talento, á nosa estabilidade política. A axuda, por suposto, recoñecerémola as veces que faga falta”.
"Hipocrisía"
En el último intercambio, Gómez Besteiro tachó de hipócrita a Rueda por su valoración del viaje a China de Pedro Sánchez. “Dixo que ía para facer política, pero vostede, cando foi, dixo que ía para facer política de Estado. Por non falar de Feijóo, que dicía que esas viaxes eran un atentado contra os nosos aliados”.
El líder socialista incidió en su argumento sobre la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por Galicia. “Había outras localizacións para esa industria: Tarragona, Valencia... Pero apostou por nós e por sermos unha zona de transición xusta, porque a decisión política tamén é importante. Nós imos apoiar, pero o único que lles pido é que cumpran os prazos e que non o estropeen”.
Para cerrar, Rueda lamentó el papel de “recadeiro” de Besteiro e insistió en que “non fai falla, pois xa agradezo publicamente a axuda e a colaboración” y, sobre los plazos, recordó que “todos temos que cumprilos, pois hai algúns que non dependen de nós, senón do Goberno central. A min dixéronme que os ían cumprir e eu confío nesa palabra porque Galicia se xoga moito. O que lle pido, señor Besteiro, é que non estorbe”.
Acto seguido, el presidente autonómico volvió a la carga, en esta ocasión apuntando también al BNG. “Non faga seguidismo do partido do negacionismo industrial, do que non quere nada para Galicia e, se vai vir algo, monta plataformas para que non veña”, aseguró antes de reiterar que la Comunidad tiene “moitísimas razóns e argumentos para traer investimentos e estámolo a facer: temos talento, unha xuventude que se está formando nunha FP cada vez máis potente, unha industria que é a base para atraer novos investimentos, I+D+i e recursos naturais que hai que potenciar. E tamén”, repitió, “unha estabilidade política que xa quixeran moitas Comunidades Autónomas e que permite que os investidores confíen en nós. Que SAIC veña aquí vai ser unha cuestión de todos”.