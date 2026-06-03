La negociación del convenio del metal vuelve a encallar y se suspende la reunión de este jueves

Los portavoces de CCOO, CIG y UGT, en la segunda jornada de huelga, el miércoles pasado Daniel Alexandre

Apenas unos días ha durado el optimismo sindical sobre la negociación del convenio siderometalúrgico de la provincia, que este martes celebró un nuevo encuentro en el que la parte social tenía que responder a la contraoferta presentada el jueves pasado en el primer encuentro tras la huelga de dos días, así como trasladar una propuesta "co resto dos puntos para avanzar".

Sin embargo, según explican las centrales CIG y CCOO, la reacción de la patronal fue "volver á súa estratexia habitual de dilación e bloqueo", lo que evidencia, añaden, "a súa falta de compromiso coa negociación". En ese sentido, critican que decidiese cancelar la reunión prevista para este jueves (siguiendo el calendario establecido) alegando "non dispor de tempo suficiente para analizar as cuestións presentadas".

Además, los sindicatos censuran que las organizaciones empresariales "ameazasen con que, de asinarse o convenio despois de xuño, este só tería efectos desde o día da súa sinatura e non desde o 1 de xaneiro". "O que estamos a vivir non é un problema de tempo, senón unha clara falta de vontade de avanzar".

Por todo ello, la parte social hace un llamamiento a los trabajadores y trabajadoras del sector a "reforzar a participación" en las jornadas de huelga previstas para los días 9 a 11 de este mes.