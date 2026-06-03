La Filarmónica Ferrolana cierra la temporada con la Orquesta Sinfónica de Galicia

Un momento del concierto de la Banda del Tercio, ayer en el Jofre Daniel Alexandre

En la tarde de este jueves, a las 20.30 horas, el Auditorio municipal acogerá el último concierto de la temporada de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, que traerá al escenario local a la Orquesta Sinfónica de Galicia dirigida por la batuta de Dima Slobodeniouk.

Contará con un programa de música francesa y española de principios del siglo XX, culminando una campaña de reencuentros de la formación con los tres directores que han estado al frente hasta la fecha.

Slobodeniouk lo estuvo durante una década y traerá a Ferrol la música de Debussy, Falla y Ravel, con piezas como el ‘Preludio a la siesta del fauno’, ‘El amor brujo’ o ‘Rapsodia española’. Las entradas pueden adquirirse a través de la web de Ataquilla o en la taquilla del Auditorio o del teatro Jofre.

Precisamente, este último fue también este miércoles escenario musical, ya que acogió el concierto de la Unidad de Música del Tercio Norte programado en el marco de los actos de celebración del Día de las Fuerzas Armadas.

El recital incluyó, entre otras, obras musicales, muchas de ellas estrenos, relacionadas con el mundo militar por su tema, estilo u origen. Asimismo, la actuación contó además con varias proyecciones, así como presentaciones narradas por Estefanía Bustabad.