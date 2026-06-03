Heridos un policía y un guardia civil tras perseguir a dos sospechosos ocultos en Adeslas Ferrol

Imagen de archivo de la entrada de la clínica, ubicada en la calle de la Tierra Cedida

Un guardia civil fuera de servicio y un policía han resultado heridos en la tarde de este miércoles en Ferrol cuando intentaban detener a dos sospechosos que se había dado a la fuga.

Fue en torno a las 15.30 horas cuando los individuos entraron a la carrera en la clínica de Adeslas, ubicada en la calle de la Tierra, para tratar de esconderse al ser perseguidos por un efectivo del Cuerpo Nacional de Policía.

Al ver lo que estaba sucediendo, un guardia que se encontraba en el lugar de paisano se identificó y ofreció apoyo al agente, logrando entre ambos retener a uno de ellos. Sin embargo, el presunto caco logró zafarse y empujar al miembro del Instituto Armado, que terminó herido.

Por su parte, el policía salió tras el sospechoso, pero se precipitó al suelo en la persecución y se produjo, asimismo, lesiones en la caída, mientras que el individuo logró escapar de allí.

El otro hombre no se localizó, pudiendo haberse "camuflado" entre los pacientes que se encontraban en el centro de salud al quitarse la ropa de trabajo que llevaba, tanto él como su compañero, puesta.