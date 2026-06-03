‘En la playa, solo arena’ recogió 600 kilos de residuos en el arenal de Caranza y recaudó 1.800 euros

Limpieza en la playa de Caranza Jorge Meis

Las 60 personas que participaron en la acción solidaria y medioambiental ‘En la playa, solo arena’, impulsada por la empresa Recinor y el Rotary Club Ferrol, recogieron en la playa de Caranza un total de 600 kilos de residuos.

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Esto se tradujo en una recaudación de 1.800 euros, que irán destinados a la Fundación Aperta, gracias a las aportaciones de un euro por cada kilo realizada por las empresas 2KSystems, Viaxes Galitur y OK3 Seguridad Industrial. La firma Coca Cola apoyó la iniciativa, en la que se implicaron Nuestra Señora de Chamorro, Grupo Scout 19 y la SGHN.