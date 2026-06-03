El responsable Asistencial del Área Sanitaria asume la nueva Dirección Xeral de Atención Primaria

Salvador Mariño-Ageitos, nuevo director xeral Atención Primaria e Comunitaria Xunta

El hasta ahora director Asistencial del Área Sanitaria de Ferrol, Salvador Mariño-Ageitos Monteagudo ya es nuevo director xeral de Atención Primaria e Comunitaria.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, presidió este miércoles el acto de toma de posesión de Mariño-Ageitos, donde reafirmó la apuesta de la Xunta por la potenciación y refuerzo de este nivel asistencial.

Al acto también asistió la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, y la secretaria xeral de la Consellería de Sanidade, Natalia Lobado, además de miembros del equipo directivo y de las distintas áreas sanitarias.

En su intervención, el titular de la cartera sanitaria recordó que esta nueva dirección se crea con el objetivo de consolidar este nivel asistencial como el verdadero motor y piedra angular del sistema sanitario público gallego y para llevar a cabo la reforma integral a la que se comprometió el Gobierno.

La Consellería de Sanidade busca así fortalecer el primer nivel asistencial y reforzar su papel central para potenciar los recursos existentes. La nueva Dirección Xeral asegurará la coordinación, el seguimiento continuo y la correcta ejecución de la reforma integral de este nivel asistencial, que la Xunta se comprometió a presentar en el primer semestre del año. También dijo el conselleiro que este es uno de los primeros pasos de la reforma de Primaria. Así, además de modificar la estructura del Servizo Galego de Saúde, también se potenciará el papel de los jefes de servicio.

Se desconoce por ahora quién será su sustituto en organigrama del Área Sanitaria de Ferrol tras su marcha, pues hasta ahora era uno de los miembros del equipo directivo de la gerente Fernanda López Crecente.