El PSOE de Ferrol acusa al gobierno local de dejar préstamos de 20 millones sin emplear
Aseguran que están "enganando" a la ciudadanía
El grupo municipal del PSOE en el Concello de Ferrol ha acusado al gobierno local de José Manuel Rey Varela de “enganar á cidade” con inversiones que no se ejecutan “mentres mantén máis de 20 millóns de euros en préstamos sen usar”. Así lo denunciaba esta semana el edil Rafael Fernández Beceiro, calificando el mandato popular como “un fracaso de xestión”.
El concejal expone que, tras conocerse los datos del primer trimestre, se confirma lo que los socialistas llevan tiempo denunciando, “un executivo especializado en anunciar moito, vender titulares e facer moi pouco”. En este sentido, incide que “estamos diante dun goberno que pide préstamos para facer obras que logo non executa” y valora que “é algo dificilmente explicable e aínda máis difícil de defender: venden proxectos, anuncian investimentos millonarios e logo os cartos quedan parados mentres a cidade segue esperando”.
Lamentando que esos 20 millones no se inviertan en los “barrios deteriorados”, sostienen que “é a demostración máis clara do fracaso deste mandato: nin executan o orzamento nin son capaces de utilizar os préstamos que pediron para transformar a cidade”.
Desde el grupo municipal recuerdan, asimismo, que “en 2025 deixaron sen executar máis do 80% do orzamento en investimentos, gastando apenas 17 euros de cada 100 anunciados”, por lo que, concluye Fernández Beceiro, “levamos dous anos seguidos de fracaso”, algo especialmente grave, a su juicio, teniendo en cuenta que se produce “mentres o goberlo local sube impostos aos veciños, como o IBI ou a factura da auga”.
A su modo de ver, el Concello recauda “máis ca nunca, pero non se executa. E agora sabemos algo aínda máis grave: piden préstamos para facer obras que logo deixan nun caixón. Iso non é xestión, é vender fume a crédito”, finalizó el socialista.