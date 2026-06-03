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Ferrol

El Foro Cidadán polo Ferrocarril pospone la conferencia de este jueves para el próximo 9 de junio

Francisco Rodríguez disertará sobre ‘Trasancos, Ortegal e A Mariña: a incesante marxinación ferroviaria’

Redacción
03/06/2026 22:51
Apeadero de Perlio manifestación Foro polo Ferrocarril
El Foro se manifestó el pasado mayo en Perlío
Daniel Alexandre
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Debido a la convocatoria este jueves, por parte de la plataforma SOS Sanidade Pública, de una concentración a las 20.00 horas en el centro de salud Fontenla Maristany de Ferrol, el Foro Cidadán polo Ferrocarril ha cambiado la fecha prevista para la conferencia que impartirá el profesor, investigador y exdiputado ferrolano Francisco Rodríguez que estaba prevista para esta jornada. 

De este modo, será el próximo martes 9 de junio cuando se celebrará, a las 19.00 horas, en el salón de actos del Ateneo Ferrolán. Con entrada libre, el también doctor en Filología Románica y catedrático de instituto abordará una ponencia con el título ‘Trasancos, Ortegal e A Mariña: a incesante marxinación ferroviaria’ para disertar sobre los problemas que presenta el transporte por tren en la zona. 

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