El Foro Cidadán polo Ferrocarril pospone la conferencia de este jueves para el próximo 9 de junio

El Foro se manifestó el pasado mayo en Perlío Daniel Alexandre

Debido a la convocatoria este jueves, por parte de la plataforma SOS Sanidade Pública, de una concentración a las 20.00 horas en el centro de salud Fontenla Maristany de Ferrol, el Foro Cidadán polo Ferrocarril ha cambiado la fecha prevista para la conferencia que impartirá el profesor, investigador y exdiputado ferrolano Francisco Rodríguez que estaba prevista para esta jornada.

De este modo, será el próximo martes 9 de junio cuando se celebrará, a las 19.00 horas, en el salón de actos del Ateneo Ferrolán. Con entrada libre, el también doctor en Filología Románica y catedrático de instituto abordará una ponencia con el título ‘Trasancos, Ortegal e A Mariña: a incesante marxinación ferroviaria’ para disertar sobre los problemas que presenta el transporte por tren en la zona.