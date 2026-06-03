El Citeni del Campus Industrial de Ferrol participa en un proyecto europeo de impulso del hidrógeno renovable

Responsables del proyecto Cedida

El Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales –Citeni– del Campus Industrial de Ferrol participa en un proyecto europeo que busca consolidar un ecosistema transfronterizo de hidrógeno renovable entre Galicia y el norte de Portugal.

Se trata del Valle_H2GAP, una iniciativa financiada por el programa Interreg Pocter, que está coordinada por el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG) y en el que la UDC desempeña un papel destacado en el desarrollo científico y tecnológico del consorcio, aportando capacidades clave en ingeniería energética, tecnologías de electrólisis y aplicaciones industriales del hidrógeno.

Uno de los elementos más relevantes de la participación de la UDC es el desarrollo de un piloto físico y digital centrado en la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis, un proceso que utiliza electricidad para separar el agua en hidrógeno y oxígeno.

Este trabajo se articula desde el Citeni con la implicación de los grupos de investigación de Ingeniería Energética (Ingen), el Laboratorio de Aplicaciones Industriales del Láser (LAIL), el Laboratorio de Ingeniería Mecánica (LIM) y el Grupo Integrado de Ingeniería (GII), que acercan conocimiento complementario en áreas como la modelización y análisis de sistemas energéticos, el desarrollo de tecnologías industriales avanzadas, la ingeniería mecánica aplicada y la validación de soluciones para su transferencia al entorno productivo. De este modo, no se trata de producir hidrógeno, sino de hacerlo viable, útil para sectores reales como el transporte marítimo o la industria pesada, tal y como explica e investigador principal del proyecto en la UDC, Manuel Romero, director de la Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas.

Pos su parte, desde el Citeni, el trabajo se orienta a la integración del hidrógeno en entornos portuarios y logísticos, un ámbito estratégico en una eurorregión donde la industria, la automoción y el sector marítimo tienen un peso determinante.

El proyecto Valle_H2GAP cuenta con un presupuesto total de 1,72 millones de euros, y busca acelerar la transición energética mediante cooperación entre Galicia y el norte de Portugal.

La UDC participa con una asignación de más de 130 000 euros, que se canaliza a través del Citeni y del Campus Industrial de Ferrol, para actividades de investigación, formación y desarrollo tecnológico vinculadas al hidrógeno renovable.