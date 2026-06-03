El 'Patiño' logró el año pasado superar las 2.700 maniobras de reabastecimiento en la mar Armada

La Armada acaba de comunicar en una nota emitida a los medios locales este miércoles que cerca de 2.500 militares se unirán al grupo de combate expedicionario 'Despliegue Atlántico 26'. Entre esas unidades se halla la F-103 'Blas de Lezo', que tal y como avanzábamos días atrás inicia periplo hacia la costa de Estados Unidos. Junto a ella estará también el Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC) 'Patiño'.

Mandado por el Vicealmirante Comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad (Cgmad) y del Spanish Maritime Forces Headquarters (Spmarfor), a bordo el Buque de Asalto Anfibio ‘Castilla’, el el grupo ‘Despliegue Atlántico 26’ está formado por el Buque de Proyección Estratégica ‘Juan Carlos I’, con el Comandante del Grupo de Proyección de la Flota y con el Segundo Comandante del Tercio Armada y Fuerza de Desembarco embarcados; la fragata ‘Blas de Lezo’, que acoge al Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie; la fragata ‘Reina Sofía’ y el Buque de Aprovisionamiento de Combate ‘Patiño’. Asimismo, la Fuerza de Desembarco la conforma un batallón de desembarco reforzado de Infantería de Marina. Y, respecto a los medios aéreos, participan aviones AV8B ‘Harrier’, helicópteros SH60 ‘Seahawk’ y H135 ‘Nival’ de la Armada y helicópteros HT-27 ‘Cougar’ y HA-28 ‘Tigre’ del Ejército de Tierra. En total, 2.500personas, cinco buques, 75 vehículos, diez aeronaves, y 12 embarcaciones anfibias, que permiten las Fuerzas Armadas nacionales ser capaces de proyectar su potencial expedicionario, en y desde la mar.

Cinco buques, 75 vehículos, diez aeronaves y 12 embarcaciones anfibias son las que tomarán parte en este despliegue naval, el más destacado en lo que va de año.

Fleetex 250 y CTF Atlantic

Más de 60 días de misión en los que, en primer lugar, durante el cruce del océano Atlántico, el grupo de combate realizará una fase de adiestramiento e integración. Ya en la costa este de los Estados Unidos, el ‘Despliegue Atlántico 26’ participará en el ejercicio internacional Fleetex 250, liderado por la Marina de guerra norteamericana. Y, posteriormente, en la Revista Naval Internacional, enmarcada en un importante programa de actividades centrado en el puerto de Nueva York para conmemorar el 250 aniversario de la creación de Estados Unidos y su fuerza naval.

Por último, durante el tránsito de regreso a territorio nacional el 'Spanish Maritime Forces Headquarters' (Spmarfor) se activará como 'Commander Task Force (CTF) Atlantic', la agrupación de la OTAN encargada de vigilar y proteger el área de responsabilidad de la zona del Atlántico Norte.

Cabe destacar que solo seis de los 32 países que conforman la organización internacional son capaces de aportar un cuartel general marítimo cualificado para liderar las fuerzas de la Alianza, como es el 'Spanish Maritime Forces Headquarters'.

Esta activación de CTF Atlantic será la primera de cualquier nación conforme al nuevo modelo de Planes Regionales impulsado por la OTAN, y propiciará que por primera vez la Armada participe en la denominada ‘enhanced Vigilance Activity (eVA) Arctic Sentry’, de vigilancia y disuasión, iniciada en enero del 2026 ante la creciente preocupación por asegurar el flanco norte de la Alianza.

Eje vital para la seguridad de la OTAN

El ‘Despliegue Atlántico 26’ se desarrolla en un eje vital para la seguridad regional de la OTAN, ya que dicho océano concentra rutas esenciales de comercio marítimo, infraestructuras energéticas críticas y cables submarinos de los que dependen nuestras economías y sociedades. De este modo, el grupo de combate expedicionario contribuye a la disuasión y defensa de la OTAN, como muestra del compromiso firme adquirido por España, incrementando la seguridad en el entorno estratégico internacional, apuntan desde la Armada, al tiempo que añaden que "nada de todo esto sería posible sin las dotaciones de cada unidad, hombres y mujeres preparados para el combate, cuyo esfuerzo y el de sus familias son un pilar esencial".

La misión de las Fuerzas Armadas en la Defensa de España, "se sostiene en la preparación y el compromiso de cada uno de sus miembros, en su trabajo diario para garantizar la paz y seguridad de los ciudadanos ante las nuevas amenazas híbridas", apuntan desde Defensa.