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Ferrol

Asime dice que con la llegada de SAIC se marca “un hito para el futuro industrial de Galicia”

IEN por Europa aboga por un "buen entendimiento" con las concesionarias de Caneliñas 

Redacción
03/06/2026 12:04
Reunión Asime
Asime, en un acto de Ferrolterra
Emilio Cortizas
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La Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia –Asime– señaló este martes que con la implantación de SAIC en Ferrol se marca “un hito para el futuro industrial de Galicia” y representa “una inversión estratégica en un momento clave de transformación para el sector de la automoción”.

En ese sentido, y sobre la competencia o coexistencia con empresas del mismo sector –fundamentalmente el área de Vigo–, Asime llama la atención sobre la necesidad de “abordar la iniciativa con una visión global del territorio”, por lo que “la llegada de nuevas industrias debe integrarse con los sectores ya consolidados, no competir con ellos”. El reto, defiende la patronal, “no es elegir entre unos sectores u otros, sino lograr que todos convivan de manera ordenada, complementaria y sostenible, evitando tensiones sobre el uso del suelo industrial, las infraestructuras o el talento disponible”.

Si estas condiciones se cumplen, Asime cree que la inversión “contribuirá a reforzar el posicionamiento de Galicia en la automoción europea, al tiempo que impulsará un modelo industrial más sólido y competitivo y favorecerá la reactivación económica de Ferrolterra, la generación de empleo y el fortalecimiento de su base industrial”.

IEN por Europa

Por su parte, IEN por Europa expresa su deseo de que exista “un buen entendimiento entre las concesionarias para facilitar la acogida del gigante chino” por la importancia que este proyecto tiene “para el futuro industrial de Ferrolterra”. Además, su presidente, Manuel Pérez, ofrece todo su apoyo al nuevo responsable del Puerto y alaba las gestiones de Xunta y Gobierno central “para hacer posible el aterrizaje de la iniciativa de SAIC. Es el momento de que todas las partes remen juntas para hacer realidad cuanto antes este ambicioso proyecto”. 

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