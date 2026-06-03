Ana Rosa Pena liderará la lista alternativa al Colegio de Abogados

Marisa Pérez y Ana Rosa Pena lideran la lista J.G.

A falta de unos días para que se cierre el plazo de presentación de candidaturas, ya se conocen los miembros de una de las listas que concurrirán a los comicios del 30 de junio al Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol. Estará liderada por Ana Rosa Pena, cabeza visible de las movilizaciones que se vienen desarrollando desde abril de 2023 para reclamar mejoras en el turno de oficio y también la pasarela al régimen de cotización de autónomos, impulsadas por Marea Negra y el sindicato Venia. Alrededor de 600 letrados, entre los que ejercen y los que, por diferentes circunstancias, no lo hacen, están llamados a expresarse en las urnas.

“Proponemos un colegio que sea útil para los abogados en el día a día, que defienda la profesión y sus derechos”, apunta. Para Ana Rosa, que estará acompañada en este proceso por algunas de las personas que en su momento decidieron salir a la calle para expresar su malestar, uno de los principales problemas es “la falta de transparencia y participación: toda la vida colegial se tiene que abordar en juntas generales o en asambleas extraordinarias; hasta ahora solo teníamos dos asambleas, una para presentar los presupuestos y otra para aprobar las cuentas, y eso no puede ser”. En esa línea, la candidata a decana resalta que la función de un cargo como al que aspira es “ser portavoz de los compañeros y compañeras”.

Otra de las “anomalías” que denuncia Ana Rosa Pena es la carga económica que soportan los letrados. “No es normal que sean los colegiados los que con sus cuotas colegiales estén manteniendo un servicio público”, apunta. Además, alude a lo que define como “esclavitud del siglo XXI”, es decir, el turno de oficio. “Vamos a pelear por que de una vez se cree el estatuto jurídico de los abogados del turno de oficio y que se paguen todas las actuaciones y que se reconozcan todos los derechos laborales y sociales, puesto que no tenemos ninguno”. La ruptura del convenio con la Mutualidad –una de las batallas que se están dando en todo el Estado– es otra de las medidas que Pena y su candidatura quieren emprender si ganan las elecciones, así como, en una esfera más local, el restablecimiento del servicio de abogados en el Servicio de Orientación Jurídica –SOC– “que la junta de gobierno actual suprimió”.