Miembros de Alcer repartieron información durante esta jornada Jorge Meis

En el Área Sanitaria de Ferrol se produjeron un total de cuatro donaciones en el pasado año 2025, una más que el año inmediatamente anterior. Este es uno de los datos que se destacaba este miércoles, en la plaza de Armas, frente al Concello, en una mesa informativa montada con motivo del Día Mundial del Donante de órganos y tejidos organizada por la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de Riñón, Alcer, y con la que todos los años colaboran profesionales del CHUF. Por otra parte, en Ferrolterra han sido 26 las personas que han recibido un órgano durante el ejercicio pasado.

Los facultativos del Complejo sanitario local explicaron que actos como este sirven para dar las gracias a los donantes y a sus familias, y recordaron asimismo "la enorme importancia de este acto".Ya que, como afirmaron, una donación multiorgánica salva o mejora la calidad de vida de un promedio de ocho personas. Estas donaciones implican poder salvar o mejorar la calidad de vida de hasta 32 personas. Más concretamente se pueden salvar 20 vidas (cuatro corazones, cuatro hígados, cuatro páncreas y ocho pulmones), y mejorar la vida de más personas con las córneas y los riñones.

Un total de 26 personas de Ferrolterra recibieron un trasplante el pasado año Más información

En esta edición, subrayaron nuevamente el inmenso valor de la donación, y sobre todo la relevancia de que “noso entorno entorno familiar ou máis próximo sexa coñecedor da nosa intención de ser doadores”.

Los profesionales que se unieron para recordar estas enormes bondades junto al personal de Alcer, con su presidente Rafael Rodríguez al frente, fueron la responsable de la Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Ciudadanía, Estrella Lopez-Pardo; y la supervisora de Atención al Paciente e Humanización, Laura Almeida. El lema escogido por la asociación para esta jornada es:'Dalle un like á vida. Dona órganos. Regala futuros'.

Responsables del CHUF y Alcer en el espacio informativo instalado en la plaza de Armas Jorge Meis

Por otra parte, el Área Sanitaria local quiso felicitar también a Alcer por sus bodas de oro, ya que se cumplen 50 años del inicio de sus actividades. Como destacaban desde la Asociación este miércoles en la mesa informativa, “a doazón de órganos é o maior acto de amor e civismo que existe". Detrás de cada trasplante hay una historia de vida y una segunda oportunidad, gracias a un sí en el momento más difícil”.

Más de 10.200 potenciales donantes

Los profesionales del CHUF y Alcer también hicieron hincapié en que "la mejor manera para asegurar que exista la oportunidad de vida que ofrecen los trasplantes es hacerse donante". La tarjeta de donante es un documento que se solicita y formaliza en vida sin compromiso legal. Su utilidad es expresar de manera escrita el testimonio del deseo de donar.

Como indican desde la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, ADOS, en los 20 ayuntamientos que conforman esta demarcación sanitaria, un total de 10.242 personas tienen inscrita la tarjeta de donante. El año anterior se superaba la "valios"a cifra de 10.000, con 10.111 documentos expedidos, y, este ejercicio, el número sigue en aumento.

Este miércoles se trasladaba también el agradecimiento a todas estas personas que colaboran en este acto solidario por su generosidad, ya que en los últimos años estas cifras han sido ascendentes.

Esta tarjeta se expide en instituciones públicas como la Consellería de Sanidade o el CHUF, por ejemplo; privadas, como algunas asociaciones de pacientes; y, también, a través del espacio web del Área Sanitaria de Ferrol, donde se ofrece información sobre la donación, las preguntas más frecuentes, donde hacer o cómo tramitar el referido carné. En este ámbito, se facilita información y números de contacto. Siempre es gratuita y tenerla no implica un compromiso definitivo, ya que se puede anular siempre que el titular el desee.

Los órganos que se pueden donar son los riñones, el hígado, el páncreas, el corazón, los pulmones y el intestino. Y los tejidos, las córneas; piel; hueso, cartílagos y tendones; vasos sanguíneos (arterias y venas); válvulas cardíacas; sangre y los progenitores hematopoyéticos (de la médula ósea, de la sangre periférica y de la sangre de cordón umbilical); y la membrana amniótica de la placenta. Se puede ser donador en vida o tras el fallecimiento.