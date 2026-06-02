Diario de Ferrol

Música tradicional

Xa están dispoñibles as invitacións para non perder a celebración dos 111 anos do Toxos e Froles

Os pases para este gran espectáculo que reunirá arredor de 70 persoas no escenario do Jofre poden retirarse na billeteira do teatro, totalmente de balde

Redacción
02/06/2026 10:39
Unha das actuacións no 110 Aniversario do Toxos e Froles, o pasado 2025 no teatro Jofre
Emilio Cortizas
O Real Coro Toxos e Froles conmemorará este domingo 7, a partir das 20.00 horas no Jofre, un ano máis de actividade cultural en Ferrol, propoñendo un auténtico espectáculo de exhibición das distintas seccións que conforman a entidade.

Dende este mesmo martes 2 están dispoñibles as invitacións, totalmente de balde, na billeteira do teatro, a cuxo escenario subirán, no marco deste Festival 111 Aniversario, arredor de 70 mulleres e homes, repartidos entre coristas, cantareiras, instrumentistas e bailadores. Así, cumprirase cunha homenaxe máis na lembranza daqueles 15 pioneiros que debutaron neste espazo no 1915.

