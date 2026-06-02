Víctor Ledo: “Imos pelexar por que a iniciativa alcance toda a cadea de valor, é dicir, non só a ensamblaxe”
El responsable de Industria de CCOO ve muy positiva la colaboración institucional
El responsable de Industria de CCOO a nivel estatal, Víctor Ledo, aseguró este martes que su sindicato “pelexará” por que la actividad de SAIC “alcance toda a cadea de valor, é dicir, a fabricación integral e a implantación de empresas de subministros e compoñentes, e non só a ensamblaxe, que é o que se espera para a primera fase”, cuya puesta en marcha se prevé, según el anuncio de Alfonso Rueda, para 2028.
A su juicio, es fundamental, como está siendo hasta ahora, que se mantenga la cooperación institucional. “Estaa habendo e aquí Goberno central e Xunta van da man, aínda que cada un ten as súas responsabilidades”, apunta. De este modo, recalcó que es el Gobierno central “quen ten a última palabra”, que, de hecho, deberá abordarse en un Consejo de Ministros: autorizar una inversión directa –de 200 millones, en principio– de un Estado que no es miembro de la Unión Europea. Algo parecido, explica Ledo, sucede con la parte de Puertos del Estado, un organismo que depende de la Administración central pero que tiene transferida la competencia de nombramiento de presidente en las Comunidades Autónomas.
Cautela
Las perspectivas son buenas, pero Ledo invita a actuar con prudencia “cando se fala de crear un novo hub en Galicia. Ogallá, pero pouco a pouco”, añade antes de recordar la “longa tradición do sector do auto en Vigo” en todo lo que tiene que ver con la cadena de valor. Aquí, sostiene, “empezaremos con ensamblaxe, fabricación de pezas non ao 100% e, despois, a cadea de subministro está por desenvolver. A repercusión do proxecto vai estar condicionada polo seu alcance real, que está por ver aínda”.
“China necesita unha estratexia para entrar no mercado europeo a través de España e iso dános garantías”
Desde CCOO se explica que la llegada de SAIC forma parte de una dinámica de ámbito estatal e internacional. “En España”, apunta, “estamos en pleno proceso de transformación de coches de combustión a coches eléctricos, logo hai unha reinvención do mercado do coche clásico e aquí entra en xogo a penetración de vehículos eléctricos, principalmente de China, que necesita montar unha estratexia para entrar no mercado europeo a través de España e isto é o que nos dá garantías de que ese proceso se vai materializar. A diferenza doutras iniciativas anteriores, aquí hai unha necesidade da forza hexemónica neste sector, que son os chinos”.
Los plazos
Tramitación este año, inicio de las obras en 2027 y entrada en funcionamiento en el ejercicio siguiente. Ese es el cronograma que avanzó Rueda y que Ledo señala que van “ligados ao volume de produción que se fixe no proxecto. Unha fábrica integral, con toda cadea de valor, é imposible nestes prazos. Outra cousa é que empecemos cunhas fases iniciais de almacenaxe, loxística, instalacións para montaxe e ensamblaxe... Aí si, pero a clave, repito, está en alcanzar toda a cadea de produción, e nese caso os prazos serían maiores, loxicamente”.
De lo que está plenamente convencido el responsable de Industria de CCOO es de la capacidad del capital humano de Galicia” para dar respuesta a las necesidades de la empresa.