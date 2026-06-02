Una falsa alarma moviliza a los bomberos y la Policía Local de Ferrol

Efectivos de la Policía Local y los bomberos de Ferrol en el lugar del incidente J.G.

Efectivos del parque de bomberos y de la Policía Local de Ferrol tuvieron que desplazarse en la tarde de este martes hasta el barrio de Canido por un aviso de incendio que, afortunadamente, resultó ser una falsa alarma. El incidente se registró poco antes de las 19.00 horas, cuando un vecino de la zona alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 de que estaba viendo salir humo de un edificio de la calle Doutor Fleming.

Así, desde la central autonómica se movilizó de inmediato al cuerpo municipal de extinción de incendios –que se desplazó hasta el lugar un camión con motobomba y otro con autoescalera, así como media docena de profesionales– y al cuerpo de Policía ferrolano, que hizo lo propio con tres patrullas. Inicialmente, como relataron fuentes consultadas, se creía que el fuego se localizaba en el inmueble situado en el número 73-75 del mencionado vial, dado que se están acometiendo obras en la fachada. No obstante, al llegar al lugar, los funcionarios comprobaron que en realidad se trataba del 60-62, justo enfrente.

De este modo, mientras la Policía Local establecía un perímetro de seguridad en las intersecciones de Concepción Arenal y Coruña, los bomberos comprobaron el piso en cuestión, el penúltimo del inmueble, descubriendo entonces que no había incendio alguno y que el humo que había visto el alarmante se debía a una quema de papeles por parte del morador del domicilio. Por tanto, tras constatar que no existía riesgo para los vecinos, el operativo se dio por finalizado.