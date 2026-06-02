Santiago Campos, CEO de CK Senior Gestión: "recibir la adjudicación de la residencia de O Bertón es una enorme responsabilidad"

La estética de la residencia de O Bertón, es la de un entorno en el que prima la luz natural y los espacios amplios y diáfanos Emilio Cortizas

CK Senior Gestión ha resultado adjudicataria del concurso público convocado por la Xunta de Galicia para la gestión de la nueva residencia de mayores de O Bertón, en Ferrol, el quinto de los siete centros que la Fundación Amancio Ortega (FAO) está construyendo en la Comunidad. Se trata del segundo equipamiento de esta red autonómica cuya gestión asume la compañía, que se consolida así como uno de los operadores de referencia en la atención sociosanitaria gallega.

La nueva dotación, con capacidad para 120 plazas, supondrá un alivio decisivo para una de las comarcas más envejecidas de Galicia, ya que, como se sabrá, en la urbe naval uno de cada tres habitantes supera los 65 años, una realidad demográfica que convierte la apertura de O Bertón en una respuesta directa a una necesidad social urgente.

El centro, que ha supuesto una inversión de 31 millones de euros por parte de la FAO, generará además unos 900 empleos directos e indirectos en la ciudad y su área de influencia.

Sentirse en familia

Santiago Campos, CEO de CK Senior Gestión, ha agradecido la confianza depositada en la compañía al asumir la gestión de este segundo centro promovido por la Fundación Amancio Ortega. "Recibir esta adjudicación es una enorme responsabilidad y, al mismo tiempo, el reconocimiento a un modelo de cuidado que llevamos años desarrollando con vocación de servicio público", ha señalado.

También dispone de grandes espacios exteriores Emilio Cortizas

Campos ha subrayado también que la filosofía con la que la compañía abordará la puesta en marcha del centro pasa por "ofrecer un entorno donde cada detalle contribuye a la calidad de vida". El máximo responsable de CK Senior ha añadido que "junto a atención médica o asistencial, la filosofía de CK es la de crear un hogar donde la persona usuaria se sienta valorada y en familia".

El CEO ha destacado también la sintonía con las administraciones implicadas en el proyecto: "Estamos manteniendo una colaboración fluida con la Consellería de Política Social y con las administraciones locales para garantizar que cada paso administrativo se dé con transparencia y eficiencia, evitando retrasos innecesarios que puedan afectar a la puesta en marcha". Una cuestión clave para acelerar la entrada en servicio del centro, prevista para los próximos meses.

Centro puntero

La residencia de O Bertón, cuyas llaves se entregaron el pasado mes de octubre a la Xunta en un acto presidido por Alfonso Rueda, presenta unas instalaciones "diseñadas con criterios de eficiencia, luminosidad y confort", como apuntan. El edificio se articula en torno a dos amplios patios interiores ajardinados y cuenta con habitaciones totalmente equipadas, salas de ocio, consultas médicas y de especialistas, peluquería, comedor y cocina, entre otros espacios.

CK Senior llega a este proyecto con la experiencia acumulada en el primer centro de la red de la Fundación Amancio Ortega cuya gestión ya tiene asignada, lo que, según aseveran, avala su capacidad para "asumir nuevos retos en el despliegue de esta red asistencial autonómica".

Si bien desde la adjudicataria no hablan de plazos concretos, confían en que, tras la adjudicación, han iniciado ya los trabajos previos a la apertura, que incluyen los procesos de selección y formación del equipo profesional, así como la puesta a punto operativa de las instalaciones.

Las previsiones apuntan a que los primeros usuarios podrán incorporarse a O Bertón este verano, conforme se complete el calendario de incorporaciones de los residentes procedentes de la lista de espera autonómica, en la que se priorizan los criterios de proximidad geográfica. "Cada día que adelantemos la apertura es un día más de cuidado para las personas mayores de Ferrol y su comarca, y eso es lo que nos mueve", ha concluido Santiago Campos.