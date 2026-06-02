SAIC vendió entre enero y mayo 1,65 millones de vehículos en todo el mundo

Uno de los modelos MG actuales SAIC

La llegada de SAIC Motor a Ferrolterra supone el desembarco del séptimo fabricante de vehículos del mundo, el primero de China. Lo hará, además, con la marca MG, un modelo que surgió originalmente en Reino Unido pero que desde 2007 forma parte de la multinacional con sede en Shangai.

La relevancia de la empresa en el sector es, por lo tanto, absoluta y las cifras de venta y expansión lo confirman. Entre enero y mayo SAIC comercializó más de 1,65 millones de unidades en todo el mundo y, en el caso concreto del mes pasado, el incremento interanual se situó en torno al 38%.

Tras consolidar su hegemonía en el gigante asiático, desde hace un tiempo la apuesta de la firma, con un capital mayoritariamente público, es el mercado internacional. Aquí, los datos también son positivos. Según el último balance, las ventas en el exterior están “avanzando rápidamente” y, de hecho, los vehículos comercializados más allá de las fronteras chinas. De enero a mayo de este año, SAIC vendió un total de 589.000 unidades, lo que representa alrededor del 30% del total. El aumento con respecto al mismo periodo del año anterior es incluso mayor que el total, con casi un 46%.

Solo en el continente europeo, la marca MG vendió entre enero y mayo un total de 150.000 vehículos

Entre los datos ofrecidos por la compañía se encuentran cuotas de mercado del 21% en Australia y del 13% en Nueva Zelanda, la duplicación de las de Bélgica o la sexta posición en Reino Unido. En el conjunto de Europa, la marca MG vendió 150.000 vehículos entre enero y mayo, un 20% más, reafirmando su posición de marcha china con mayor presencia en el viejo continente.

Ahora, la política de la empresa va acompañada no solo de una fuerte apuesta comercial, con precios competitivos, sino también con proyectos industriales. De hecho, si la tramitación de este interés llega a buen puerto, Ferrolterra será la puerta de entrada en Europa de SAIC, la primera empresa de automoción de China en internacionalizarse con toda la cadena de valor.

En el extranjero cuenta con tres grandes centros de I+D+i y cuatro fábricas: en Pakistán, en India, en Indonesia y en Tailandia. La distribución de estas factorías da cuenta de la importancia que tendrá la implantación en Ferrol, al expandir el eje “productivo” de SAIC hacia occidente, su principal reto.

Las otras cuatro fábricas exteriores de SAIC están en Pakistán, India, Indonesia y Tailandia

Pero SAIC es más que constructora y vendedora de vehículos. En ese sentido, la multinacional ha lanzado ocho rutas internacionales hacia el Sudeste Asiático, México, Sudamérica occidental, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Tiene actualmente 13 buques oceánicos solo para el comercio exterior y en un futuro, avanza la compañía, adquirirá otros nueve más.

Magnitudes de Ferrol

El pasado lunes trascendieron los primeros datos de la futura planta de SAIC en Ferrolterra. En realidad serán dos instalaciones, una –la principal– en el puerto exterior de Caneliñas y otra en As Pontes.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró que la inversión inicial rondará los 200 millones de euros y que, si la tramitación avanza según lo previsto, en el año 2028 estaría en disposición de comenzar las operaciones, en principio de ensamblaje.

La producción anual estimada en el momento en el que esté concluida la inversión se estima en 150.000 unidades, que son, como se recordará, las mismas que vendió entre enero y mayo del presente año en Europa.

En términos de empleo, se calcula que se generarán 2.000 en Ferrol –directos e indirectos– y otros 300 vinculados al centro productivo de As Pontes.