SAIC se compromete a que gran parte de los componentes sea de fabricación local

La factoría se instalará en Caneliñas Daniel Alexandre

Los plazos que se recogen en el plan de SAIC incluyen la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios a finales de este año para comenzar la construcción de la primera fase de la planta en Ferrol. El inicio de las obras, precisó este lunes el presidente de la Xunta, sería en 2027 y la fábrica estaría operativa el ejercicio siguiente.

La inversión inicial para la fábrica asciende a 200 millones y se desarrollará en dos fases. Cuando se completen las dos, la factoría podría alcanzar una producción anual de 120.000 vehículos. Además de los 1.000 empleos directos previstos, la mitad se corresponderían con operaciones logísticas y el resto a actividades productivas como ingenieros, operarios de montaje, personal logístico, estibadores, conductores de camión o personal de limpieza y seguridad.

La conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, hizo hincapié en que el compromiso de SAIC es que gran parte de los componentes empleados en la cadena de producción “sean de fabricación local”, como recoge la normativa comunitaria.

Además, las nuevas empresas que quieran implantarse en el área de influencia de la multinacional –el eje Ferrol-As Pontes– podrán hacerlo en la futura área empresarial de Mandiá o en los polígonos ponteses.