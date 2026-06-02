SAIC busca captar personal en centros de FP de Ferrol

Una demostración de las últimas Xornadas Ensino-Empresa del CIFP Ferrolterra, en febrero Daniel Alexandre

El desembarco de la multinacional china SAIC lleva cocinándose meses. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo confirmó tras el Consello de Goberno del lunes: en octubre se produjeron los primeros contactos y, desde entonces, no han dejado de celebrarse con regularidad, en una dinámica de colaboración institucional leal –Ejecutivo central y autonómico– que destacan todas las partes que directa o indirectamente han participado o han sido conocedoras de todo el proceso, manejado con bastante discreción.

Sin embargo, los encuentros no han sido únicamente triangulares ni se han centrado de manera exclusiva en la tramitación, la ubicación de la planta o las infraestructuras complementarias para poder construir y poner en marcha la factoría. Así, el factor laboral también ha ocupado una parte importante del tanteo, y eso incluye las posibilidades y capacidades de los centros de formación de mano de obra y personal técnico.

En el CIFP Ferrolterra

“Xa hai case tres meses estivo aquí unha representación da empresa”, señaló este martes Enrique Pazo, el director del Centro Integrado de Formación Profesional más grande de la comarca, el Ferrolterra, “vendo as posibilidades do alumnado que remata para traballar con eles”.

En ese primer contacto promovido por el Concello de Ferrol, los responsables del CIFP estuvieron explicándole a la delegación de SAIC “que é a Formación Profesional Dual e tamén a Intensiva, da que tomaron boa nota”. El interés se centró especialmente en las familias de automoción y de fabricación mecánica, pero también en otros campos como la robótica. “A valoración que facemos deste proxecto é moi boa”, apunta Pazo, “xa que os nosos ciclos son idóneos e, ademais, toda a industria auxiliar do naval, por exemplo, está tamén preparada para cubrir as necesidades da nosa industria. Estamos preparados”, añadió, “para fornecer de traballadores e traballadoras a actividade de SAIC”. En esa línea, el director del CIFP Ferrolterra reconoce que durante la visita la expedición de la empresa china explicó que su intención era trasladar a su país al alumnado de FP Dual y al que finalizase el ciclo para que conocieran el trabajo en sus propias instalaciones.

“Explicáronnos que a súa intención é trasladar o persoal alí para completar a formación e ensinar como se traballa” Enrique Pazo, director del CIFP Ferrolterra

“Pode ser unha boa oportunidade para toda a comarca, pois serán postos de traballo de calidade e con bos salarios”, señala Pazo, “e, polo tanto, unha oportunidade laboral para moitas persoas”.

Con todo, desde la dirección del centro de FP se explica que la oferta de plazas no está, en estos momentos, dimensionada para las demandas de la empresa. Cabe recordar, en ese sentido, que la previsión, según las palabras del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es que se cree un millar de empleos directos y otros tantos indirectos, además de los 300 de la planta complementaria de As Pontes.

“O que imos facer”, avanza Enrique Pazo, “é poñérmonos en contacto con eles para ver que necesidades terán para o curso seguinte –no el que empieza en septiembre, sino el 2027/2028– coa intención de podelas cubrir no centro porque, aínda que nunha primera fase estase a falar de ensamblaxe, no futuro esperamos que tamén colla toda a parte de fabricación”.

Más matriculación

El anuncio provocará un aumento de la matriculación en el centro, prolongando así, explica Pazo, un crecimiento que se viene constatando desde hace unos años, con la materialización del contrato de las fragatas F-110 y la irrupción de Navantia Seanergias y la eólica marina. “Todos estes proxectos repercuten na demanda e, por exemplo, podemos dicir que este curso tivemos 200 alumnos e alumnas máis que dous anos antes. Coa decisión de SAIC de instalarse na comarca esperamos que vaia a máis. Estamos convencidos de que a mediados de mes, cando se abran os prazos de admisión teremos máis aínda que este ano”, explica el director del centro, que tiene claro que “toda a comarca está ilusionada con este proxecto e a nós, como Centro Integrado de Formación Profesional o que nos corresponde é poñer o noso gran de area para ese futuro que nos espera”, concluye.