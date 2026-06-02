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Ferrol

Rey Varela: "A chegada de SAIC é un recoñecemento ás capacidades industriais, loxísticas e profesionais de Ferrol"

El alcalde asegura que la implantación de la multinacional china tiene "un enorme potencial transformador en toda Galicia"

Redacción
02/06/2026 14:16
Rey Varela
El alcalde, José Manuel Rey, durante su intervención este martes en la que habló de la china SAIC
Jorge Meis
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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, expresó este martes su satisfacción por el interés de la multinacional china de fabricación de coches eléctricos SAIC de instalarse en Ferrol. "É un proxecto internacional cun enorme potencial transformador e con impacto en toda Galicia, pero, sobre todo, na nosa cidade", dijo. 

El regidor aseguró que esta iniciativa empresarial constituye un "recoñecemento ás capacidades industriais, loxísticas e profesionais da cidade", pero también al potencial del puerto de Ferrol "para acoller proxectos industriais de gran dimensión". En ese sentido, subrayó que la dársena local será "un nodo exportador da automación" y la ciudad, "un referente europeo da nova automoción eléctrica". 

Suelo industrial

El primer edil se refirió también a la oferta de suelo industrial en el concello. "Xa está en marcha en Mandiá", dijo, "asociado a este proxecto por parte da Xunta para que poida ser sede dunha importante parte da cadea de fabricación que a industria auxiliar necesitará". 

En esa línea, aseguró que la ciudad "é un destino para o investimento global e lidera a recuperación e o crecemento de Galicia" y añadió que las dos demandas históricas (diversificación y suelo industrial) "son unha realidade". 

Colaboración "exemplar"

Por otro lado, José Manuel Rey ensalzó el trabajo realizado a lo largo de los últimos ocho meses a todos los agentes implicados. "Á Oficina Económica de Galicia e ao presidente Rueda desde que conseguise o interese de SAIC por Galicia", señaló, y también al "Goberno do Estado, que soubo ver a oportunidade de aliarse coa Xunta para a elección de España". "Detrás desta decisión", recalcó, "hai meses de traballo intenso, discreto, técnico, institucional e estratéxico". 

Además, el alcalde se refirió al "cambio de rumbo" de la ciudad. "Estamos onde hai anos moitos crían que era imposible que puidésemos estar, crecendo en poboación, en emprego, en oportunidades e en investimentos públicos e privados", afirmó antes de incidir en que "volvemos estar no mapa das grandes cidades e das grandes decisións". 

Por último, realizó una petición al Ejecutivo central para que "cumpra coas demandas de Ferrol" en lo que respecta a la modernización de la línea ferroviaria. "Agora máis que nunca", dijo, "precisamos rematar co illamento que sufrimos"

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