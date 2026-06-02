Los Solpores de Canido comienzan con la música de As Ánimas, Nebra y Amiga

Nebra estará en Los Solpores de este año Cedida

La sexta edición del ciclo Solpores en Canido llega este 20 de junio al barrio alto en su primera jornada, que tendrá continuidad en julio, el día 18; agosto, el día 15; y septiembre, el día 19.

Para la primera de las fechas ya se ha dado a conocer el cartel musical, que incluye de 20.00 a 22.00 horas las actuaciones de As Ánimas, Nebra y Amiga.

La primera de las formaciones es un nuevo proyecto de Álvaro Blanco y Raúl Santiago, miembros de Músculo!, junto con Mari de Linda Guilala. Guitarras reverberantes y voces difusas crean una experiencia sonora que podrá disfrutarse en el centro cívico de Canido.

La segunda de las formaciones, Nebra, es un trío lucense que mezcla melodías vocales de raíz con sonoridades más oscuras. Sara Pérez Cruz es el alma de Nebra, junto al bajista Ángel Boquete y la batería Ro Muñoz.

Nebra publicó en 2022 su primer disco y con él –’Sereas’– fue finalista a los premios Martín Codax de la música gallega. Su repertorio combina folk con sintetizadores ochenteros, sonidos de metal o rock y percusiones electrónicas.

La tercera de las propuestas de este inicio del ciclo de Solpores viene de la mano de Amiga, una DJ ourensana residente en Santiago y que forma parte del colectivo Gas Clube.

De breakbeat a grime, dubstep o jungle, entre otras variantes, sonarán en el festival de Canido, dando lugar a una propuesta que mezcla la vieja escuela y los ritmos más contemporáneos.

El proyecto musical de los Solpores en Canido está organizado por Ferror Records y cuenta con la colaboración del Concello y el apoyo de la Asociación Veciñal.