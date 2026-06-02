La remesa de futuros universitarios de Ferrol, Eume y Ortegal continúa “el juego”

El alumnado matriculado en las PAU repasa entre exámenes en el Campus Industrial de Ferrol, donde podría empezar su nueva etapa académica Jorge Meis

Las Probas de Acceso á Universidade –PAU– continúan en el Campus Industrial de Ferrol, donde se examina alumnado tanto de este concello como de Narón, Fene, Neda, Mugardos, Cedeira, Cariño, Ortigueira, As Pontes y Pontedeume. Estos aspirantes se enfrentan este miércoles 3 al día central de la convocatoria ordinaria, que terminará el jueves 4 a la 13.00 horas y que ha estado marcado este año por el incremento de participantes y de medidas de control.

Tal como destacó este mismo martes, antes de la primera prueba, Elisa Beceiro, representante de la UDC en la Comisión Interuniversitaria de Galicia –CiUG–, “este año ha aumentado el alumnado que realizará las PAU en la Universidade da Coruña”, que son un total de 3.813 estudiantes, de los cuales 832 se examinan en el Campus Industrial de Ferrol, frente a los 795 matriculados en la fase ordinaria de 2025.

El órgano encargado de las pruebas en Galicia, la CiUG, “que no es solo una estructura administrativa, sino un equipo de trabajo y coordinación entre las tres universidades públicas y la Consellería de Educación, evitando la fragmentación que se observa en otros distritos”, remarcó Beceiro, establece dos comisiones delegadas en el área local, la Facultade de Humanidades e Documentación y la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, desde donde se reparte al alumnado para realizar los exámenes entre estos mismos centros y la Facultade de Enfermaría e Podoloxía (en el caso de los IES Terra de Trasancos y de Mugardos), Ciencias do Traballo (As Telleiras y Punta Candieira) y la Escola Universitaria de Deseño Industrial –EUDI– (CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro y Sofía Casanova).

Así, en Humanidades se examina el estudiantado del CIFP Leixa y de los IES Cabo Ortegal, Fene, Fernando Esquío, Moncho Valcarce, Ortigueira y Breamo. De este último centro, por ejemplo, tras el primer examen, de Lengua y Literatura, salieron buenas impresiones como las de Maleni Rey, que “quería que cayera Antonio Machado y nos lo pusieron”, haciendo un balance positivo a pesar de que el texto propuesto “fue un poco más extraño porque hablaba de la espiritualidad, relacionándolo con el disco ‘Lux’ de Rosalía”.

Aparte de Machado, en “la literatura, que es lo que más miedo daba”, según Mauro Bouza, también del IES Breamo, esta vez tocó la Generación del 98, “los cuales llevábamos bastante bien”, valoró. Junto a este estaban dos compañeros, quienes opinaron sobre el primer examen que “en comparación a lo que estamos acostumbrados a hacer en clase fue bastante más sencillo”, indicó Leo Piñeiro, e Iván Bañobre atribuyó la buena preparación a la asignatura en cuestión. “A lo mejor alguna ingeniería, pero no sé si en Vigo, Mecánica, o Industrial, aquí en Ferrol”, apuntó este último sobre sus opciones de futuro.

Aunque también haya vocaciones totalmente claras, las dudas son habituales en esta etapa educativa, ya se manifiesten menos o más acusadamente, como en el caso de Roque Bereijo y Marta Valenciano, dos alumnos del Tirso que prefieren esperar a tener las notas para aventurarse con decisiones, unos resultados que no llegarán hasta el jueves 11, en el caso de las calificaciones provisionales, o la siguiente semana, día 18, las definitivas.

Estos últimos aspirantes se examinan en la EPEF, donde únicamente se han adjudicado centros de Ferrol como el suyo, el CPR Tirso de Molina, así como el CIFP Ferrolterra, Concepción Arenal, Saturnino Montojo, Canido, de Catabois, Ricardo Carvalho Calero y Epapu Sta. María de Caranza, además de estar adscrita a esta escuela la comisión específica para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo –NEAE–. Los otros dos centros ferrolanos tienen a su alumnado poniéndose a prueba en la EUDI, como es el caso de Alejandro Ferreño, alumno del IES Sofía Casanova que destacó la tranquilidad que proporciona la amplitud de miras: “nervioso no, porque si no entro en la Universidad ya tengo un plan B” y, si no puede optar al grado en Biología, lo hará por una FP relacionada con esta materia, “en Ganadería”.

Mayor control

Además de señalar las medidas en las que “la CiUG ha sido pionera”, la representante de la UDC en este órgano recordó que “como en convocatorias anteriores, desde el 2019, se utilizarán dispositivos de detección de frecuencias, dispositivos que este año emplearán por primera vez otros distritos”.

Por otra parte, Elisa Beceiro recordó la adenda al protocolo PAU publicada a finales del pasado mes de mayo, que como novedad “establece que el profesorado de las comisiones delegadas podrá solicitar al alumnado la inspección de gafas, bolígrafos, calculadoras... la posesión de un dispositivo electrónico no permitido en el aula implicará la expulsión de las PAU”.