Ferrolterra mantuvo en mayo la tendencia del paro a la baja, pero con una desaceleración

Las malas cifras de la ciudad naval fueron paliadas por las positivas registradas en Narón Jorge Meis

El área de Ferrolterra mantuvo el pasado mes de mayo su tendencia a la baja en términos de desempleo, registrando una caída en el conjunto de las tres comarcas del 0,64% –pasando de 8.442 a 8.388 parados–. Así, si bien la evolución continúa la línea observada en marzo y abril, también se constata una ligera desaceleración respecto a dichos meses –con caídas del 0,88 y el 0,86%, respectivamente–, si bien en esta ocasión los resultados no se ven afectados por el incremento de demanda de profesionales en el sector servicios por la Semana Santa.

En cualquier caso, el mes de mayo se caracterizó por una estabilidad en términos generales, con caídas en todas las comarcas, pero a la vez con cifras muy dispares a nivel municipal. En este sentido, el entorno de la ciudad naval redujo en 52 el número de personas sin empleo –de 7.247 a 7.195, un 0,72% menos–, mientras que en el Eume y Ortegal solo bajó en un individuo cada uno –de 747 a 746 y de 449 a 448, es decir, un 0,13% y un 0,22% por debajo del mes anterior–.

No obstante, si bien la comparativa intermensual muestra variaciones muy reducidas, en la interanual, tanto de 2025 como de 2019, se observa una evolución mucho más positiva. A este respecto, en el conjunto de las tres comarcas el paro cayó un 1,32% respecto al mismo período del año pasado –de 8.500 desempleados a 8.388–, mientras que el desplome alcanzó el 28,66% frente al último ejercicio antes de la pandemia de coronavirus (11.757). Visto en perspectiva, Ferrolterra “perdió” casi un tercio de sus vecinos sin un puesto de trabajo en tan solo siete años, lo que atestigua la gran recuperación económica que ha vivido el área en un período fuertemente marcado por las secuelas de la epidemia global.

Municipios

A nivel municipal, como se señaló, los datos del pasado mes de mayo son llamativos, en cuanto a que se registraron varios resultados notablemente negativos que, en el conjunto comarcal, fueron paliados por otros más positivos. Es el caso de Ferrol, donde el paro aumentó en 30 personas respecto a abril –de 3.619 a 3.649–, una cifra que podría haber arrastrado los resultados de la zona de no ser por la caída en 28 vecinos de Narón –de 1.768 a 1.740–.

Esta coyuntura también fue evidente en el Eume y Ortegal, especialmente en el primero, donde las subidas de A Capela (+3) y Monfero (+9) se vieron paliadas por las de Pontedeume (-10) y As Pontes (-3), dejando un resultado positivo pero marginal. En el caso de la comarca ortegalesa, las cifras no fueron tan elevadas –todos los municipios perdieron un parado menos Ortigueira, que ganó dos–, pero generaron una conclusión idéntica a la anterior.