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Sociedad

El Patronato Concepción Arenal celebra sus 120 años de trayectoria

Montse Fernández
Montse Fernández
02/06/2026 11:14
Inauguración del local de atención a personas migrantes del Patronato Concepción Arenal
Inauguración del local de atención a personas migrantes del Patronato Concepción Arenal
Emilio Cortizas
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El Patronato Concepción Arenal cumplía el pasado sábado 120 años de historia, compromiso y dedicación al servicio de los más vulnerables. Por tal motivo, desde la entidad han traslado su “profundo agradecimiento” a todas las personas que forman parte de “nuestra familia”, destacando primeramente a sus usuarios y usuarias pero también a quienes trabajan en el centro, al voluntariado, instituciones, letrados, empresas colaboradoras “y a todas las personas que, día tras día, arropan y hacen posible la labor social que desarrolla esta organización sin ánimo de lucro desde hace más de un siglo”.

También extienden su gratitud con toda la “sociedad ferrolana y de la comarca y, de manera muy especial, a los medios de comunicación, por darnos voz, visibilidad, acompañándonos siempre en la defensa de los derechos sociales y humanos”.

Destacan asimismo la importancia de citas recientes como el II Foro de Extranjería, celebrado con motivo del proceso de regularización extraordinario puesto en marcha por el Gobierno, del que, precisan, “permitirá que miles de personas migrantes puedan acceder al permiso de residencia y trabajo en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía, avanzando así hacia una sociedad más justa, inclusiva y digna para todos”

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