El Concello firma nuevos acuerdos de colaboración con entidades sociales, culturales y de promoción económica

El alcalde José Manuel Rey Varela con la presidenta de Acougo, Cristina Gómez, tras la firma del convenio Jorge Meis

La Xunta de Goberno Local aprobó este martes un total de ocho subvenciones nominativas destinadas a las áreas de Política Social, Igualdade, Promoción Económica y Cultura, por un importe próximo a los 60.000 euros.

En el ámbito social se aprobaron cuatro ayudas por un importe de 14.400 euros, que se suman a los cerca de 420.000 euros ya repartidos previamente entre otros colectivos del denominado tercer sector.

Las subvenciones concedidas son: 7.000 euros para Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, para la financiación de su programa ‘Vacacións en paz’; 5.000 euros para la Fundación Secretariado Gitano, para dar forma a su acción ‘Promociona’, que se centra en el refuerzo educativo del alumnado de ESO y estudios de grado; 1.200 euros se destinarán a la ONG Manos Unidas, para el abordaje de sus campañas de sensibilización a lo largo del presente año. También la Asociación de Celíacos de Galicia, Acega, percibirá otros 1.200 euros para el desarrollo de la actividad ‘Enfermidade celíaca: deseño de materiais divulgativos e campaña de promoción’, que busca fomentar y defender los derechos de las personas con esta dolencia.

El Concello firmó otro acuerdo de colaboración con la Asociación Galega de Familias de Acollida (Acougo), entidad sin ánimo de lucro dedicada a la promoción, sensibilización y apoyo a la acogida familiar de menores en Galicia. El regidor, José Manuel Rey, y la presidenta de la entidad, Cristina Gómez, rubricaron el convenio, que establece un marco de colaboración entre las partes para el desarrollo de programas de atención, formación y difusión sobre la protección a la infancia.

La Administración local pondrá a disposición de Acougo los espacios y recursos municipales que la entidad pueda necesitar. Además, “colaboraremos na promoción e difusión das accións que impulse para que a súa labor chegue ao maior número posible de persoas”, afirmó Rey Varela al tiempo que recordó que la acogida familiar “é unha das ferramentas máis valiosas, sendo a fórmula prioritaria de protección cando un neno, nena ou adolescente se atopa nunha situación de desamparo”. Por su parte, Cristina Gómez, animó a todas las personas interesadas en informarse o aprender más sobre esta labor social y sus actividades a que consulten su página web, www.acougo.gal.

Más subvenciones

También se acordó conceder una subvención de 21.000 euros a la Cofradía de Pescadores de Ferrol, destinada a la promoción de la actividad pesquera y marisquera, así como al apoyo a iniciativas de venta y fidelización. En materia cultural se acordó conceder 20.000 euros al Ateneo Ferrolán para el mantenimiento y apertura de su biblioteca y del centro cultural así como para el desarrollo de acciones culturales varias. Por su parte, el Club de Prensa percibirá 3.000 euros para la maquetación del número 39 de la revista ‘Ferrol Análisis’.