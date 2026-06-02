El Concello adjudica las obras de reforma del centro Torrente Ballester

De no presentarse imprevistos, las obras en el emblemático centro cultural estarían concluidas durante la primera mitad de 2027 Jorge Meis

Ferrol se encuentra ya un paso más cerca de tener un museo dedicado a su propia historia, cultura y patrimonio. Hoy mismo, el alcalde, José Manuel Rey, anunció la adjudicación del contrato para la mejora, arreglo de deficiencias y adaptación a usos museísticos del centro cultural Torrente Ballester, una intervención que ejecutará la empresa Obras e Servizos Gómez Crespo por un importe de 476.514 euros.

Una única empresa opta a las obras de modernización del Torrente Ballester de Ferrol Más información

“Unha cidade que non coñece ou valora o seu pasado non está apostando polo seu presente e quita toda potencialidade ao seu futuro”, aseguró Rey Varela durante su comparecencia ante los medios tras la Xunta de Goberno Local (XGL) en la que se dio luz verde al encargo. Así, el regidor defendió que la creación de este espacio expositivo era uno de los ejes de su “proxecto de cidade”, recordando que esta iniciativa será posible gracias al convenio firmado el pasado mes de diciembre con la Consellería de Cultura, que aportará 250.000 euros para su desarrollo.

En este sentido, José Manuel Rey reiteró que se tratará de “unha actuación integral”, admitiendo que las instalaciones culturales han sufrido “unha falta de mantemento nos últimos anos”, por lo que las obras buscarán, por una parte, subsanar todas las deficiencias detectadas en el inmueble, y, por otra, adaptar los espacios existentes para su uso como museo. Entre otros desperfectos, el centro cultural presenta humedades y filtraciones de agua, problemas en la cubierta, iluminación y ventilación deficitaria y falta de accesibilidad.

Por tanto, el contrato contempla actuaciones como el arreglo del tejado mediante la reposición de las placas dañadas; la sustitución completa del techo del patio interior; el repintado de las fachadas; la adaptación de espacios interiores como los servicios o el almacén; o la mejora del sistema contraincendios, entre otras. Finalmente, el alcalde avanzó que el plazo de ejecución de los trabajos será de seis meses, destacando además que uno de los principales puntos a favor en la propuesta de esta empresa es la ampliación en cinco años, es decir, hasta los seis, del plazo de garantía de los trabajos.

Cidade do deporte

Otro de los proyectos clave del presente mandato, la conocida como ‘Cidade do deporte’, también vivió este martes un importante avance con la aprobación en XGL de sus planes de seguridad y salud y de gestión de residuos para las actuaciones que se realizarán en el entorno de A Cabana. Con estos dos trámites completados, las obras de la ‘Cidade náutica’ comenzarán, según las previsiones del gobierno local, “nas próximas semanas”.

José Manuel Rey durante la presentación de los acuerdos de la XGL Jorge Meis

A este respecto, el regidor ferrolano señaló que hoy miércoles el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, junto a representantes de los clubes de remo de San Felipe y A Cabana, la sección de vela del Grupo Bazán y el Club de Actividades Subacuáticas, “reuniranse coa dirección da empresa para establecer o calendario de inicio das obras”. “Será unha reforma integral da antiga nave, unha parcela de 13.000 metros cadrados que encaixa perfectamente con ese proxecto”, apuntó Rey Varela, recordando nuevamente que la intervención cuenta con un presupuesto de 1,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 14 meses.

Patrimonio

El último anuncio de la jornada en materia de infraestructuras fue el relativo a la licitación de las obras para la rehabilitación del lavadero de Esmelle. La intervención, como se detalló el pasado mes de abril, tras la aprobación del proyecto básico y de ejecución, cuenta con un presupuesto de 54.605 euros y un plazo de finalización de tres meses. Se trata, como se recordará, de una iniciativa que partió del anterior mandato, pero que nunca llegó a acometerse, de modo que el gobierno local tuvo que actualizar el pliego original de 2021 a los costes actuales.

“É importante conservar o noso patrimonio nas diferentes parroquias”, aseguró el alcalde, apuntando que durante el presente ciclo político ya se recuperaron cuatro estructuras similares en Covas, San Xurxo y Serantes –a través de un taller dual de empleo– y que se está realizando la rehabilitación de un quinto en San Cristovo. En el caso del licitado esta semana, la actuación contempla la retirada de la cubierta original y la sustitución de las tejas por otras nuevas; la demolición de la estructura de hormigón y su reconstrucción con vigas y pilares de castaño; y el adecentamiento de la planta interior.