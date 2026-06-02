Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El clúster apuesta por “generar oportunidades reales para la cadena de suministro”

La entidad se ofrece a identificar proveedores gallegos homologables

Redacción
02/06/2026 22:54
Ceaga
Patricia Moreira es la presidenta del clúster
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia –Ceaga– valora la elección de SAIC por la “relevancia estratéxica” que supone y por consolidar a la Comunidad como “uno de los principales polos europeos de automoción”, creando empleo cualificado y abriendo “nuevas oportunidades de negocio para la cadena de valor”. Ceaga incide en esto último porque, si bien reconoce el efecto tractor “de alcanzarse los volúmenes de producción previstos”, subraya la trascendencia de que la inversión “genere oportunidades reales para la cadena de suministro gallega y que las empresas de nuestro ecosistema puedan participar en ámbitos como componentes, ingeniería, automatización, mantenimiento, logística o digitalización”.

El clúster insiste en la “competencia justa y con contenido local para no perder competitividad” y recuerda que la “fortaleza y la cultura de cooperación” del sector “desarrolladas durante décadas” han contribuido “a atraer nuevas inversiones”. Por ello, Ceaga afirma que seguirá trabajando para “facilitar la integración del proyecto en el ecosistema gallego” y se ofrece a cooperar para “identificar proveedores gallegos homologables, proporcionar contactos o impulsar iniciativas de talento o formación”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620