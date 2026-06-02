El clúster apuesta por “generar oportunidades reales para la cadena de suministro”

Patricia Moreira es la presidenta del clúster Cedida

El Clúster de Automoción y Movilidad de Galicia –Ceaga– valora la elección de SAIC por la “relevancia estratéxica” que supone y por consolidar a la Comunidad como “uno de los principales polos europeos de automoción”, creando empleo cualificado y abriendo “nuevas oportunidades de negocio para la cadena de valor”. Ceaga incide en esto último porque, si bien reconoce el efecto tractor “de alcanzarse los volúmenes de producción previstos”, subraya la trascendencia de que la inversión “genere oportunidades reales para la cadena de suministro gallega y que las empresas de nuestro ecosistema puedan participar en ámbitos como componentes, ingeniería, automatización, mantenimiento, logística o digitalización”.

El clúster insiste en la “competencia justa y con contenido local para no perder competitividad” y recuerda que la “fortaleza y la cultura de cooperación” del sector “desarrolladas durante décadas” han contribuido “a atraer nuevas inversiones”. Por ello, Ceaga afirma que seguirá trabajando para “facilitar la integración del proyecto en el ecosistema gallego” y se ofrece a cooperar para “identificar proveedores gallegos homologables, proporcionar contactos o impulsar iniciativas de talento o formación”.