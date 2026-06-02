El Área Sanitaria de Ferrol presentó seis estudios en un Congreso Nacional sobre enfermedades infecciosas y microbiología

Algunas de las profesionales del Área Sanitaria durante el congreso en Bilbao Cedida

Alta participación de profesionales del Área Sanitaria de Ferrol en el XXIX Congreso nacional de la SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica), que se celebró entre el 28 y el 30 de mayo, en Bilbao. Los seis trabajos presentados, muestran la implicación en este ámbito por parte de facultativos locales, que se centran en aspectos variados del manejo de las enfermedades infecciosas en cuanto al tratamiento, diagnóstico y control clínico. Entre otros aspectos, destacan las intervenciones sobre el uso correcto de antimicrobianos, la prevención de resistencias, control de infecciones o evolución clínica y epidemiológica de las dolencias infecciosas en Ferrolterra.

Una de las comunicaciones presentadas era la del 'Impacto de una intervención sobre la solicitud de urocultivos en el consumo de antimicrobianos en los centros de salud'. La sobreprescripción de antibióticos derivada del tratamiento de la bacteriuria asintomática es un desafío de salud pública, explicaban. El objetivo del trabajo era evaluar el impacto de una intervención diseñada para optimizar la solicitud de las citadas pruebas, y valorar su repercusión en el consumo de antimicrobianos, comparando la eficacia de una estrategia estándar frente a una intensiva. Estudiaron series temporales interrumpidas en cuatro centros de salud con datos desde junio de 2024 a diciembre de 2025. Se analizaron tendencias mensuales de urocultivos y consumo trimestral de antimicrobianos. Se constató una caída inmediata y significativa en la solicitud de urocultivos tras la intervención, de modo que esa intervención educativa y colaborativa resultó eficaz en la reducción de la petición de urocultivos no indicados, y esto se relaciona con un descenso global del consumo de antimicrobianos.

Aunque ambas intervenciones fueron eficaces, la formación presencial garantiza una mayor estabilidad de los resultados, concluyeron.

Junto con esto, profesionales del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol analizaron también el Impacto de la pandemia del Covid-19 sobre la incidencia y las resistencias antibióticas de streptocus pyogenes en la faringitis aguda en esta demarcación sanitaria. Este estreptococo es el principal agente bacteriano implicado en la misma. Aunque la mayoría de los cuadros clínicos son leves y autolimitados, el tratamiento antibiótico está indicado para reducir la duración de los síntomas, prevenir complicaciones y limitar la transmisión. La penicilina constituye el tratamiento de elección, aunque los macrólidos y las lincosamidas se emplean como alternativas en pacientes alérgicos, lo que hace necesaria la vigilancia de los patrones de sensibilidad, como indican.

El objetivo de todo este proceso era analizar la evolución temporal de los aislamientos faríngeos de este estreptococo y su perfil de sensibilidad a la penicilina, eritromicina y clindamicina en el Área Sanitaria entre los años 2018 y 2025. La identificación se realizó por espectrometría de masas. Durante este período, se aislaron 990 cepas; y concluyeron que, durante la pandemia, se encontró un aumento de la resistencia. En los últimos años, esta resistencia disminuyó pero no hasta los niveles prepandemia. En cuanto a la susceptibilidad, todas las cepas fueron sensibles a la penicilina.

Por otra parte, con el propósito de mejorar en el manejo de los pacientes con endocarditis infecciosa, es fundamental conocer las principales causas en el entorno y los factores de riesgo. En este sentido, también mostraron los profesionales del ASF un trabajo sobre la evolución de la etiología y perfil clínico-epidemiológico de esta endocarditis infecciosa, con un análisis de una serie histórica de 23 años (2002-2025), 281 casos diagnosticados. El desarrollo de esta patología cambió debido al envejecimiento poblacional y a la mayor complejidad médica. La edad media de los pacientes aumentó de forma significativa de 64,5 años la 72,6 años. Detectaron un incremento estadísticamente significativo en la prevalencia de insuficiencia renal y de cardiopatía previa. Desde el punto de vista microbiológico, se confirmó una variación significativa en la distribución de patógenos. Con ello concluyen que hubo un cambio un profundo en el perfil caracterizado por pacientessifnificativamente más mayores, con mayor carga de insuficiencia renal y cardiopatía. La emergencia de enterococos y el aumento de la mortalidad subrayan una mayor complejidad clínica.

En la sesión 'Perfil clínico-microbiologico de la infección por Fusobacterium necrophorum', bacilo gramnegativo, anaerobio estricto que clásicamente se asocia al síndrome de Lemierre y la faringoamigdalitis en adultos jóvenes, el objetivo principal era describir las características epidemiológicas, clínicas y microbiológicas de los pacientes con infección por esta bacteria en el Área Sanitaria de Ferrol, ya que, en los últimos años se describió un cambio en su epidemiología, con un aumento de la incidencia de infecciones invasivas.

Se realizó un análisis retrospectivo que incluyó todos los aislamientos entre 2016 y 2025. La identificación se llevó a cabo también mediante espectrometría de masas. Se revisaron los datos de la petición electrónica para recoger variables demográficas, tipo de muestra, servicio solicitante y diagnóstico clínico. Se incluyeron 57 casos, pudiendo concluir que la infección

polimicrobiana profunda por esta bacteria fue la más frecuente; y que, en el último año, se observó un aumento del número de casos, especialmente de faringoamigdalitis, por lo que el trabajo ayuda a conocer, entre otras cuestiones, qué es lo que se debe tener en cuenta en cuadros que no evolucionen favorablemente.

La infección por Clostridioides difficile constituye una de las principales causas de diarrea asociada a cuidados y un desafío prioritario para la salud pública actual. Su incidencia está directamente relacionada con el consumo de antimicrobianos. En este congreso se presentó una revisión del perfil clínico-epidemiológico de esta infección en esta demarcación sanitaria, así como la indicación de tratamiento y el manejo clínico.

Por último, en el trabajo 'Distribución de serotipos de Streptococcus pneumoniae causantes de la enfermedad pneumocócica en Galicia', tras 15 años de vacunación sistemática en Galicia, el Complejo ferrolano participa con otros centros gallegos. El Streptococcus pneumoniae es la principal causa de neumonía y meningitis. En Galicia, el suministro sistemático de la vacuna a niños y adultos al cumplir 65 años comenzó en 2011 y 2017, respectivamente. Durante el estudio se trabajó con más de 2.700 muestras, y concluyeron que la distribución de serotipos cambió de forma drástica tras la introducción de las vacunas en la comunidad, pasando de una mayoría de casos pertenecientes a serotipos incluidos en el proceso de inmunización de 2011, a representar menos de un tercio del total de casos en 2025. La implementación de variantes en los sueros en 2020 y 2023 cubre prácticamente todos los serotipos que mostraron un aumento relevante de prevalencia en los últimos tiempos.