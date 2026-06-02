El ANPA del Xan Viaño se moviliza por el deterioro de la zona de estacionamiento

Momento de la protesta celebrada esta tarde en las instalaciones musicales Daniel Alexandre

Sobre una treintena de personas participaron durante la tarde de este martes en la concentración convocada por la Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) del conservatorio Xan Viaño de Ferrol como protesta por el avanzado estado de deterioro del estacionamiento que este centro educativo comparte con el Auditorio municipal.

El acto reivindicativo, que dio comienzo a las 18.15 horas, tenía como objetivo reclamar al Concello que adopte una solución provisional para el aparcamiento, dado el riesgo de lesión al que se exponen sus usuarios por las mencionadas deficiencias. Y es que, como explicó días antes la entidad en un comunicado, la reparación del espacio está ligada a la fase de Caranza del proyecto ‘Abrir Ferrol ao mar’, una intervención que aún se encuentra en fase de tramitación.

Es por ello que, en vista a que los trabajos no finalizarán posiblemente hasta el año 2028, el colectivo demanda medidas provisionales hasta entonces.