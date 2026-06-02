Cristóbal Dobarro: “Debemos felicitarnos; cualquier proyecto que venga a invertir en la comarca, alfombra roja”

El presidente de Cofer, en un acto en Exponav D. Alexandre

La Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal –Cofer– califica de “magnífica noticia” el anuncio de la futura instalación del grupo chino SAIC en la comarca. El presidente de la principal patronal de la zona, Cristóbal Dobarro, aseguró este lunes que “no podemos más que felicitarnos, en primer lugar porque, como siempre decimos, cualquier proyecto que venga a invertir aquí, alfombra roja. Tendrá todo el apoyo por parte de Cofer y entendemos que debe tenerlo por parte todas las instituciones, agentes sociales y ciudadanía en general. Es una muy buena noticia”, añadió.

“La automoción es un sector de alto valor añadido y de empleo estable”

Además, Dobarro puso en valor el hecho de que el proyecto de la multinacional china supone “dar un paso hacia la siempre tan demandada diversificación industrial desde la reconversión, a principios de los 80”. Destacó, asimismo, el tipo de industria que desembarca y las ventajas que lo caracterizan. “El sector de la automoción es de alto valor añadido y crea empleo estable y de manera intensiva y, además, podría resultar complementaria para las empresas ya existentes en la zona”. Así, el presidente de Cofer recordó que la comarca tiene una “larga tradición industrial y una capacidad de desarrollo de proyectos, y también experiencia por parte de las empresas y, por supuesto, de los trabajadores que no tienen cualquier otra zona”. Es este fuerte vínculo el que Dobarro considera “uno de los factores que ha favorecido la implantación de esta industria en la zona”.

El presidente de la patronal destaca, asimismo, que la implantación de la factoría de SAIC tendrá “un efecto tractor” en la medida en la que supone “un empujón evidente para este sector, pero también para el resto de las actividades industriales, pues tendrá un efecto positivo en el círculo virtuoso de la generación de riqueza, lo que hará que el futuro de la comarca lo podamos ver con muy buenos ojos”. “Todo nuestro apoyo al proyecto”, insistió Dobarro, “y esperamos que pronto podamos ver cómo se va materializando”.