Alumnado de Compañía de María se convierte en Ciberexpert@ de la Policía Nacional

Entrega de las acreditaciones al alumnado Cedida

Casi 40 alumnos y alumnas de sexto curso del centro ferrolano Arenales –Compañía de María– recibieron este martes sus carnés que los ratifican como Ciberexpert@s. Se trata de una iniciativa impulsada por la Policía Nacional para promover el uso seguro, responsable y saludable de las nuevas tecnologías entre la juventud.

La Policía Nacional viene desarrollando este programa en Ferrol desde el curso escolar pasado. A lo largo de este año participaron en él tres grupos del CEIP San Xoán de Filgueira, con un total de 20 alumnos y alumnas, así como dos grupos del CPR Plurilingüe Arenales Compañía de María, integrados por 39 estudiantes, que fueron los que recibieron en la jornada de ayer sus carnés.

Como explicaron desde el centro, durante el curso, los 39 estudiantes completaron las diez horas de formación impartidas por agentes de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, en las que analizaron cuestiones como el ciberacoso, el grooming, el sexting, la protección de la privacidad y de la identidad digital, las tecnoadicciones, el juego online y las normas de convivencia y respeto en las redes sociales. Tras superar las actividades y pruebas previstas en el programa, los alumnos y alumnas recibieron el carné de Ciberexpert@s, una acreditación simbólica que reconoce los conocimientos adquiridos y su compromiso para contribuir a un uso seguro de las tecnologías, tanto en su ámbito personal como entre sus compañeros y familias.

En el acto participó el subdelegado de Gobierno, Julio Abalde; la comisaria jefa de la Comisaría de la Policía Nacional de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa; el director del área de Alta Inspección de Educación de la Delegación del Gobierno en Galicia, Lois García Carballido, y el director del centro educativo, Juan José Vidal Fernández. La entrega de acreditaciones es la primera vez que se desarrolla en Ferrol, siguiendo el modelo que se lleva a cabo en otras ciudades. En este sentido, Julio Abalde felicitó a los responsables del programa por “abrir un novo camiño que permitirá reforzar a cultura da ciberseguridade entre os máis novos da comarca” y destacó que este programa de Ciberexpert@s supone una herramienta fundamental para preparar a los menores ante los desafíos que presenta el entorno digital.

Como cierre de la jornada, el alumnado pudo compartir el acto con representantes destacados del deporte ferrolano como Álex López, coordinador de los equipos de base de la Escuela de Fútbol del Racing Club Ferrol, y Lino López, entrenador del Baxi Ferrol, que se sumaron a la iniciativa.