Silvia Ojea: “El 95% de los melanomas tienen la firma de la radiación ultravioleta”

Ojea, la semana pasada, en una sesión clínica en el Marcide Área Sanitaria

La prevención primaria centró parte de la sesión clínica sobre el melanoma protagonizada por la dermatóloga del CHUF Silvia Ojea el pasado viernes. Así, se refirió al seguimiento del denominado Abcde –Asimetría, bordes, color, dimensión y evolución– de las lesiones pigmentadas, sobre todo si se detecta un lunar que cambia de forma repentinamente.

En esa línea, entre las medidas de prevención subrayó la importancia de evitar la radiación solar en las horas de más incidencia –de 12.00 a 16.00 horas– y durante la infancia, y el uso de fotoprotectores, aunque es preferible acompañarlos de otras barreras como las gorras, sombreros, parasoles y gafas. Ojea recordó que el 95% de los melanomas “tienen la firma de la radiación ultravioleta”.

Cerca de 170 pacientes llegaron a la vía rápida de detección en 2025

Por otra parte, la dermatóloga puso en valor la extensión de la teledermatología y los dermatoscopios en los centros de salud. “Una imagen de calidad hace que se puedan detectar a tiempo muchas de estas lesiones”, apuntó. Además, recordó que el CHUF tiene desde 2014 una vía rápida de detección por la que el año pasado llegaron al especialista 169 personas.