Rueda prevé que la fábrica de coches eléctricos del grupo chino SAIC en Ferrol esté operativa en 2028

Alfonso Rueda, con Lorenzana y Rey Varela durante la visita a las oficinas de la empresa Ghenova en Ferrol, el pasado mes de febrero Jorge Meis

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes la declaración de Proxecto Industrial Estratéxico (PIE) el desarrollo del complejo industrial de la empresa china de fabricación de vehículos eléctricos SAIC en el puerto exterior de Ferrol. Esta iniciativa supone la creación de una zona industrial en Caneliñas que generará mil empleos directos y otros tanto indirectos, así como un centro logístico e industrial en As Pontes, con otros 300 puestos de trabajo más. "Vai ser o primeiro proxecto industrial da multinacional en Europa", destacó.

Rueda explicó que la compañía mostró interés por implantarse en Galicia en octubre del año pasado y que, desde ese momento, "o goberno galego desenvolveu un intenso proceso de diálogo coa multinacional para coñecer as súas necesidades". "Celebráronse moitas reunións entre a empresa e a Xunta”, añadió el presidente gallego, que aseguró que entre los motivos por los que SAIC se ha decantado por Galicia están "a ampla tradición, punteira, que temos no sector da automoción, tanto na fabricación de vehículos como de compoñentes".

Por su parte, la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, destacó “a gran oportunidade económica e industrial para Ferrolterra e o conxunto da comunidade, logo do compromiso da compañía chinesa de que gran parte dos compoñentes para os seus vehículos serán de fabricación local”.

Fue la conselleira la que dio más detalles sobre el proyecto. En ese sentido, advirtió de que para que finalmente se pueda ejecutar "deberán completarse dous procedementos adicionais xunto coa tramitación do proxecto industrial estratéxico: por unha banda, a compañía deberá obter previamente, ou cando menos de maneira simultánea, as concesións das parcelas que pretende ocupar no porto exterior de Ferrol; e, por outra, ao tratarse dunha empresa non europea, deberá obter obrigatoriamente a autorización de investimento estranxeiro directo (FDI polas súas siglas en inglés) do Goberno central, outorgada polo Consello de Ministros".

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Para acelerar la tramitación, el Consello da Xunta ha asignado ya a la iniciativa de la empresa china una unidad específica de la Oficina Económica de Galicia, que liderará, dijo Lorenzana, "o apoio, seguimento e coordinación de todos os procedementos vinculados a este investimento. A unidade contará cun enxeñeiro adscrito ao proxecto e cun xurista especializado en investimento empresarial, entre outros perfís técnicos". También coordinará las actuaciones con los Concellos de Ferrol y As Pontes, con la Autoridad Portuaria y con el Gobierno central "co fin de garantir a coherencia de todos os procedementos e facilitar o complexo proceso administrativo que a empresa deberá afrontar a partir de agora".

Plazos

Los plazos que se recogen en el plan de SAIC incluyen la obtención de los permisos y autorizaciones necesarias a finales de este año para comenzar la construcción de la primera fase de la planta en Ferrol. El inicio de las obras, precisó por su parte el presidente de la Xunta, sería en 2027 y la fábrica estaría operativa el ejercicio siguiente.

Si se acaba de materializar este proyecto, Ferrol se impondría a otras localizaciones que fueron ofrecidas al grupo chino por la Xunta de Galicia. Se barajó el sur, en concreto el área de Vigo, y también A Coruña, pero, según manifestó Lorenzana, "os responsables chineses teñen a intención de elixir o eixe Ferrolterra e As Pontes" porque consideraron que era "a opción que mellor se axustaba ás súas necesidades".

La inversión inicial para la fábrica asciende a 200 millones y se desarrollará en dos fases. Cuando se completen las dos, la factoría podría alcanzar una producción anual de 120.000 vehículos. Además de los 1.000 empleos directos previstos, la mitad se corresponderían con operaciones logísticas y el resto a actividades productivas como ingenieros, operarios de montaje, personal logístico, estibadores, conductores de camión o personal de limpieza y seguridad.