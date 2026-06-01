Os contos de Vero Rilo e a música de Luís Iglesias, unidos no Torrente Ballester con ‘Cacho animalada!’
Este martes 2, a capela do centro cultural será o escenario da nova actuación do programa Apego en Ferrol
O programa colectivo que organizan distintos Servizos de Normalización Lingüística de Galicia para o público familiar, Apego, continúa en Ferrol este martes 2, na capela do centro cultural Torrente Ballester. Ás 18.00 horas comezará o espectáculo ‘Cacho animalada!’, dirixido a nenos e nenas a partir dos 3 anos, que virá da man da narradora oral Vero Rilo e o músico Luís Iglesias.
Os contos da primeira artista compleméntanse co son da guitarra e a voz, entre outros trebellos, do segundo, e xuntos levarán aos espectadores por un camiño cheo de historias, algunhas procedentes da tradición oral galega e outras xa consideradas clásicos.