Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Público familiar

Os contos de Vero Rilo e a música de Luís Iglesias, unidos no Torrente Ballester con ‘Cacho animalada!’

Este martes 2, a capela do centro cultural será o escenario da nova actuación do programa Apego en Ferrol

Redacción
01/06/2026 19:37
Vero Rilo con Luís Iglesias, en escena co espectáculo 'Cacho animalada!'
Vero Rilo con Luís Iglesias, en escena co espectáculo 'Cacho animalada!'
Culturactiva
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O programa colectivo que organizan distintos Servizos de Normalización Lingüística de Galicia para o público familiar, Apego, continúa en Ferrol este martes 2, na capela do centro cultural Torrente Ballester. Ás 18.00 horas comezará o espectáculo ‘Cacho animalada!’, dirixido a nenos e nenas a partir dos 3 anos, que virá da man da narradora oral Vero Rilo e o músico Luís Iglesias.

Os contos da primeira artista compleméntanse co son da guitarra e a voz, entre outros trebellos, do segundo, e xuntos levarán aos espectadores por un camiño cheo de historias, algunhas procedentes da tradición oral galega e outras xa consideradas clásicos.

centro cívico Domingos a Escena

Reto a la diversidad de gustos del público en la agenda del mes de mayo en Ferrol

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620