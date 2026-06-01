Menos de 12 horas para empezar el maratón de las PAU: tres días de exámenes en el Campus Industrial de Ferrol

Una de las personas que se examinaron en la convocatoria ordinaria del año pasado Jorge Meis

El Campus Industrial de Ferrol recibirá este martes 2 de junio a cientos de alumnos y alumnas matriculados en la convocatoria ordinaria de las Probas de Acceso á Universidade (PAU), que continuarán hasta el jueves. Son un total de 832 estudiantes los que está previsto que se examinen en esta fase, procedentes de centros educativos tanto del concello como del resto de la comarca, así como de las de Eume y Ortegal.

A las 9.00 horas empezará oficialmente la jornada con un acto de presentación en el que el alumnado podrá conocer todos los detalles de cómo se van a desarrollar las pruebas, y a las 10.00 ya está programado el inicio del primer examen, correspondiente a la materia de Lengua Castellana y Literatura.

Después de un descanso inicial también tendrán lugar los ejercicios de Historia de España o Historia da Filosofía, mientras que para la tarde se reservan Xeoloxía e Ciencias Ambientais, Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica o Movementos Culturais e Artísticos; antes de continuar con Debuxo Técnico II, Segunda Lingua Estranxeira o Historia da Música e da Danza. Todas las pruebas tendrán una duración máxima de una hora y media.

Reparto

El alumnado se repartirá entre las dos comisiones delegadas dispuestas en el Campus Industrial: por un lado, en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol, con 415 estudiantes asignados, y por otro, en la Facultade de Humanidades e Documentación, donde está previsto que se examinen 417 personas.