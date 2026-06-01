Los pequeños del CEIP de Pazos-Mestre García Niebla reciben su parte de 1.100 litros de leche

Martina Aneiros en CEIP Pazos motovo axudas reparto de leite Jorge Meis

El CEIP de Pazos-Mestre García Niebla recibió este mismo lunes 1 de junio la visita de la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, con motivo de la participación de este centro en el programa de la Consellería do Medio Rural por el que se distribuye leche, fruta fresca y castañas en las escuelas.

Los alumnos de este centro educativo recibieron su correspondiente reparto de leche, coincidiendo con la visita de la representante autonómica, que destacó que “con estas accións, ademais de enxalzar as merendas saudables, facemos fincapé na calidade dos nosos produtos de proximidade, claves para unha alimentación saudable e sustentable”.

Así, a través de esta línea de subvenciones de la que es beneficiaria el CEIP de Pazos, la Xunta trata de potenciar el consumo de fruta y leche entre los niños y niñas, pero también entre jóvenes, alcanzando a alumnado de Educación Infantil hasta de Bachillerato y Formación Profesional de grado medio, de manera que se fomentan hábitos alimenticios saludables que se pueden mantener a lo largo de la vida de cada uno.

Tal como apuntó Aneiros, estas ayudas repartirán entre 15 centros durante el curso 2025/26 cerca de 11.800 kilos de fruta y 1.100 litros de leche.