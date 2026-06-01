Las Oblatas reciben más de 81.000 euros para acciones contra la trata y la explotación sexual

Martina Aneiros, en una visita al centro de dia O Mencer Daniel Alexandre

Entre los 855.000 euros con los que la Xunta, a través de la Dirección Xeral de Loita contra a violencia de xénero de la Consellería de Política Social e Igualdade, destina a las entidades de iniciativa social contra la trata y la explotación sexual, alrededor del 10% tienen como beneficiarias las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, con sede en la ciudad de Ferrol.

La comunidad presentó una propuesta para cada línea. La primera, para proyectos de atención social integral dirigidos a personas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes y/o víctimas de trata, concede casi 70.000 euros a la iniciativa ‘Roniera’.

La segunda cofinancia iniciativas de información, prevención y sensibilización en materia de trata con fines de explotación sexual y, en este caso, la comunidad de la Oblatas recibe 11.300 euros para el desarrollo de su campaña.

Además de las Oblatas, otras entidades, como Cruz Roja, también ingresarán diferentes cantidades para sus respectivos programas.

La Xunta recuerda que en mayo aprobó el II Plan galego contra a trata para el período 2026-2029, que cuenta con un presupuesto de más de 10 millones de euros, tres más que el anterior.