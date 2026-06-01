La Xunta mejorará la eficiencia energética de la residencia de la escuela Náutico Pesqueira de Ferrol

La renovación de las instalaciones se completará a lo largo del próximo 2027 Jorge Meis

La Xunta, a través de la Consellería do Mar, mejorará la eficiencia energética de la residencia de la escuela Náutico Pesqueira de Ferrol. Así consta en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, que recientemente incorporó la licitación de este encargo, que busca reformar la envolvente térmica del inmueble, un proyecto presupuestado en 472.763 euros –con impuestos incluidos–, que serán cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP).

Tal y como detalla la memoria técnica de la iniciativa, las mencionadas instalaciones –que forman parte del conjunto arquitectónico del centro educativo, edificado en 1975 y sobre el que se realizaron varias reformas desde la década de los 90–, pese a recibir un mantenimiento constante durante todos estos años, precisan una renovación de su aislamiento en cubiertas y fachadas para que “poda seguir sendo empregada para cumprir a finalidade á que está destinado e prorrogar a súa vida útil”. Así, la propuesta contempla tres aspectos clave a abordar: la reforma del exterior para mejorar la eficiencia, la sustitución de carpinterías y el cambio de la cubierta.

Los trabajos, recalca el documento, deberán realizarse de modo que no interrumpan, en la medida de lo posible, la actividad lectiva en las instalaciones educativas que se encuentran en el mismo recinto.

Las obras

En cuanto a los trabajos en sí, el pliego de prescripciones técnicas detalla, en el caso del tejado, que la empresa adjudicataria de las obras deberá sustituir la actual cobertura por una de acero galvanizado de paneles tipo sándwich con un grosor de 80 milímetros. Las fachadas, por otro lado, se cubrirán con una capa de aislante térmico de poliestireno expandido que será fijado tanto con mortero adhesivo como por tacos de fibra de vidrio. Posteriormente se aplicará una segunda pátina de este mismo material, sobre la que se extenderá una capa de revestimiento hidrófugo y otra de imprimación blanca.

Las carpinterías exteriores, por otro lado, serán sustituidas por unas nuevas de aluminio lacado con rotura del puente térmico –muy similares a las que ya se están instalando, por ejemplo, en los inmuebles rehabilitados en Recimil–. Las ventanas serán de doble acristalamiento para garantizar una temperatura consistente durante todo el año y las persianas, con motor eléctrico, serán del mismo material que el resto de elementos.

Las obras, según recoge la plataforma autonómica, tendrán un plazo de ejecución de seis meses a contar desde la firma del acta de replanteo y la empresa adjudicataria deberá aportar un plazo de garantía mínimo de un año desde la entrega de la actuación ya terminada. Aquellas empresas interesadas en acometer la actuación podrán presentar sus ofertas hasta las 14.00 horas del próximo 25 de junio.