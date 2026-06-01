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Ferrol

La Xunta cesa a Francisco Barea como presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao

Su sustituto es el hasta ahora responsable de Portos de Galicia, José Antonio Vidal Álvarez

X. Fandiño
X. Fandiño
01/06/2026 15:08
Francisco Barea
Francisco Barea, en noviembre del año pasado
Emilio Cortizas
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El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado este lunes tras la celebración del Consello de Goberno del ejecutivo gallego el cese de Francisco Barea como presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. Su sustituto es José Antonio Vidal Álvarez, quien hasta ahora era el responsable de Portos de Galicia. 

La destitución de Barea no ha sido el único movimiento en el organigrama del Gobierno autonómico que se ha dado a conocer este mediodía y, así, por ejemplo, se nombra al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, como delegado territorial de Lugo. Villares dimitió el pasado verano tras la denuncia, ya archivada, de la presentadora ferrolana Paloma Lago por abuso sexual. 

Barea fue nombrado presidente del Puerto a finales de 2021 con el objetivo de impulsar las obras de la conexión ferroviaria con Caneliñas, objetivo que está muy cerca de completarse. Además, durante su mandato, se reformó la fachada marítima de Curuxeiras y se impulsaron proyectos decisivos como la terminal de cruceros, que ya ha sido adjudicada, o el más reciente proyecto de planta solar fotovoltaica en la dársena exterior. 

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