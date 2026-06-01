La F-103 pone rumbo a Estados Unidos tras haber participado en los actos del Difas en Vigo

Un momento de la revista naval, con el rey Felipe VI saludando a la flota a su paso de la F-103 Armada

Prosiguen en Ferrol los actos relativos al Día de las Fuerzas Armadas (Difas), que este año tuvo su epicentro en la ciudad de Vigo, donde se han desarrollado el grueso de los actividades de esta edición desde la pasada semana. La tradicional revista naval, el desfile militar y las variadas exposiciones congregaron a cientos de personas en una convocatoria multitudinaria en la que acompañó el buen tiempo.

Hasta la ciudad olívica se desplazaba una de las fragatas con base en Ferrol, la F-103, que tomó parte en la revista naval, que presidió el Rey Felipe VI.

La unidad de guerra pone rumbo ahora a tierras americanas, donde ya está la F-101 ‘Álvaro de Bazán’ . Sobre su cometido, el comandante de la 31 escuadrilla, Jesús González-Cela, explicó días atrás que la ‘Blas de Lezo’ tomará parte en una nueva misión que llevará a la dotación a cruzar el Atlántico otra vez, para operar en la costa este de los Estados Unidos y el Mar del Norte, regresando por la zona de Islandia, muy probablemente”, como avanzó el responsable.

Esta unidad tomó parte a principios de este año en un ejercicio de evaluación con la Marina de los Estados Unidos en el que se pusieron a prueba sus capacidades de cara a incorporarse en un grupo de combate, algo que, previsiblemente, sucederá en este operativo que ahora comienza para todos los miembros de la dotación.

Actos Difas

La ciudad seguirá acogiendo nuevos actos relacionados con el Difas. El Tercio Norte recibirá visitas de colegios, previamente concertadas, los días 10 y 12. Además, este miércoles, se celebrará el habitual concierto de la Unidad de Música del Tercio Norte en el Jofre, acto que dará comienzo a las 19.30 horas. El viernes se sucederá el arriado de bandera en Armas (20.00 h.) y el fin de semana habrá sesión de puertas abiertas en el Arsenal y una de sus tradiciones exposiciones estática de material referente a diversas unidades navales.