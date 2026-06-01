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Ferrol

Francisco Rodríguez Sánchez será el ponente de la próxima conferencia del Foro Cidadán

La cita tendrá lugar el jueves a las siete de la tarde en el Antigo Hospicio

Redacción
01/06/2026 22:33
Ateneo conferencia del Foro Cidadan
Una de las conferencias celebradas durante este nuevo ciclo
Jorge Meis
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El Foro Cidadán polo Ferrolcarril continuará esta semana, concretamente el próximo jueves, día 4, con el ciclo de conferencias iniciado el pasado mes de abril. En esta ocasión, la ponencia, bautizada como ‘Trasancos, Ortegal e A Mariña: a incesante marxinación ferroviaria’, correrá a cargo del doctor en Filología, antiguo profesor y exdiputado Francisco Rodríguez Sánchez.

Así, desde la plataforma se puso en valor la trayectoria del invitado, incidiendo en su experiencia en relación al proceso de modernización de este servicio en Galicia. En este sentido, recuerda que, en el año 1993, fue diputado en el Parlamento de Galicia por el BNG, mientras que entre 1996 y 2008 ejerció de representante en el Congreso y que, durante ambas etapas, realizó “unha importante labor en defensa do ferrocarril galego". De hecho, el Foro incide en su participación activa en el proceso de configuración del nuevo diseño de la red de transporte, incluido el del Eixo Atlántico.

Por todo ello, considera que conoce de primera mano la problemática que se vive en el área. La conferencia, de entrada libre para toda la vecindad, arrancará a las 19.00 horas.

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