El Marcide se convierte en punto de recogida de ropa para Cáritas

El contenedor de Cáritas para recogida de ropa, calzado o complementos ASF

Profesionales del Hospital Arquitecto Marcide siguen celebrando el 50 aniversario con diversos actos a lo largo del año en el que implican a los y las trabajadores y la población en diferentes campos. En esta ocasión apelan a la solidaridad.

Se trata de una acción que realizan en colaboración con Cáritas, por medio de la cual se ha habilitado un punto de recogida de ropa, calzado y complementos en el pasillo principal del centro hospitalario, para que cualquiera que quiera, profesionales y población, puedan depositar las piezas que deseen en el mismo.

Con el llamamiento, "A túa solidaridade abriga', ya se envió un mensaje a todos los trabajadoras para que puedan contribuir con esta causa solidaria y ecológica de reciclaje a darle una segunda vida a las prendas, ya sea ropa de adulto, infantil, mantas o calzado.

Un año repleto de actos

La celebración del medio siglo de la sanidad pública en el Hospital Arquitecto Marcide del CHUF comenzaba con la extensión de una lona conmemorativa en una de las fachadas principales de este centro hospitalario, en el mes de febrero.

En el mes de marzo, un cubo de 2,50x2,50 metros con cuatro caras con imágenes de las distintas etapas del edificio y su evolución arquitectónica y asistencial, se situaba en el centro del corredor principal de este hospital. Una de ellas relativa a los inicios de la actividad, en junio de 1976, año en el que se incorporaban los primeros trabajadores. Otra cara, sobre la incorporación del centro de especialidades, en el año 1993, en la que muchos de los especialistas pasan desde el ambulatorio Fontenla Maristany a ejercer su actividad en un edificio en forma de ele que hacía crecer el centro original. Otro lado con fotografías relativas al ya recién estrenado el siglo XXI, mostrando cuando se unían los dos edificios asistenciales con una gran cubierta central, el actual espacio del pasillo principal de cristal, en data del año 2001. Se constituía así un único centro, y cambiaba ya totalmente el aspecto de esta infraestructura hospitalaria. Por último, el cuarto lado del cubo muestra imágenes de cómo está cambiando este centro en los últimos años y en la actualidad, con la incorporación de los futuros nuevos edificios, el sur y el este, envolviendo el centro actual.

Ya en el mes en el de abril, tuvo lugar una sesión específica sobre la voz con la especialista en Otorrinolaringología del Complejo, María del Río Valeiras, quien estuvo acompañada en este año especial por el barítono internacional, Borja Quiza, que nació en el Hospital Arquitecto Marcide en sus primeros años de actividad, y que habló sobre la voz desde su propia experiencia. Días después, en hall principal del Marcide se llenaba de promoción y prevención con motivo de la Feira da Saúde, un evento por y para los pacientes. Quien lo deseó, por ejemplo, pudo hacer un test de marcha, pruebas de espirometría, o medir la tensión o la glucosa, gracias a los profesionales sanitarios del área que organizaron estas actividades. Era la primera vez que se hacían tantas pruebas para pacientes de manera simultánea, acercando el día a día sanitario directamente a la población. Junto con esto, una veintena de asociaciones de pacientes que pertenecen al Consejo Asesor de Pacientes del Área participaron en varias mesas informativas, algo nunca se había hecho antes.

En este espacio, especialmente diseñado para las asociaciones de la comarca pudieron compartir información, intercambiar ideas, y ofrecieron a todo aquel que quiso información sobre su asociación, cómo hacerse socio o los servicios que ofrecen. Además, los asistentes a este encuentro pudieron igualmente conocer de cerca el programa de voluntariado 'ASF Acompaña', donde coordinadores e integrantes del mismo explicaban los pasos que había que dar para colaborar.

Finalmente, en el mes de mayo que acaba de concluir los y las profesionales de la salud fueron los protagonistas de una jornada de agradecimiento por estos 50 años de trabajo en el complejo, entregándoles un pin conmemorativo a todos por el Día del Trabajador, el uno de mayo. También se entregaron los galardones del concurso de Poesía e Microrrelatos.