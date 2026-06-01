El Club de Montaña se prepara para la XI Andaina Costa Ártabra, ya en su versión reducida de 32 kilómetros

Subida a Chamorro organizada por el Club de Montaña el primer día del año Jorge Meis

El Club Montaña Ferrol organiza una de sus citas más esperadas, la tradicional Andaina Costa Ártabra, que este año tendrá lugar el próximo 13 de junio, saliendo desde A Malata y con dificultad media y gran exigencia.

Desde la organización recuerdan a las personas que estén interesadas en participar que es obligatorio inscribirse previamente, pudiendo realizar el trámite hasta el 10 de junio en caso de los federados y dos días antes para el caso de los que no lo son.

La matrícula es posible hacerla de forma presencial en el propio local de la entidad deportiva (calle Coruña, 102, 1D) los lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 21.30 horas. También se puede realizar a través del correo electrónico marchascmf@gmail.com (siendo imprescindible en este caso adjuntar la ficha de inscripción, justificante de ingreso de las tasas y, si la persona está federada, copia de la licencia). Para obtener más información o resolver dudas también está disponible el teléfono de la asociación: 981 355 869.

Cerca de 150 personas participan este sábado en los 50 kilómetros de la Costa Ártabra Más información

En cuanto a la cuota, que incluye avituallamiento y seguro, será de 25 euros para no socios; 22 para federados de otros clubes; 18 euros para socios no federados y 15 para miembros que estén federados. El máximo de inscritos se ha fijado en 200 personas.