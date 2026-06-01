Cuenta atrás para el inicio del nuevo taller de empleo dual de acondicionamiento de montes

El parque del Montón también se renovó mediante uno de estos talleres Jorge Meis

El gobierno local de Ferrol continúa avanzando en la tramitación y organización de su nuevo taller dual de empleo, que en esta ocasión estará centrado en la repoblación y acondicionamiento de montes. La iniciativa, anunciada el pasado mes de mayo, tiene como objetivo ofrecer a los diez alumnos participantes formación clave en un área con gran demanda laboral, al tiempo que se preparan dichos terrenos de titularidad municipal para la campaña veraniega de prevención de incendios forestales.

Así, tras publicar la semana pasada los listados provisionales del personal docente y de candidatura a la dirección del proyecto, así como el anexo con el concurso de méritos, este lunes llegó el turno de los potenciales alumnos. En total son 30 las personas que están optando a esta acción formativa, tal y como recoge el tablón de anuncios de la web municipal, que ahora contarán con dos días hábiles, es decir, hasta el miércoles 3, para presentar la documentación requerida. Igualmente, también se ha adjuntado la solicitud que deberán presentar bajo registro junto con el resto de requisitos y la relación de horas en la que se realizarán las entrevistas personales –que tendrán lugar el 4 de junio en el Antiguo Hospicio–.

Como se recordará, este taller dual, que cuenta con una subvención de 227.276 euros de la Consellería de Emprego, tendrá una duración de nueve meses y permitirá el arreglo de cinco parcelas forestales de las parroquias de San Felipe, Doniños y Mandiá, que en su conjunto suman una superficie de 28.624 metros cuadrados. Los trabajos que acometerán los alumnos consistirán en el desbroce y control de la masa vegetal, la tala selectiva y retirada de especies arbóreas pirófilas en zonas sensibles, así como de aquellas de naturaleza invasora. De igual modo, se repoblarán algunas zonas con unidades autóctonas de Galicia.

De cumplirse las previsiones, la parte formativa de este taller dual comenzará a lo largo del presente mes de junio.