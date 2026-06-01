Carlos Sadness actuará en el camping de Covas, con entrada gratuita, en el Gadis Surf Festival Ferrol

Carlos Sadness está en este momento trabajando en un nuevo disco Cedida

El Gadis Surf Festival Ferrol celebrará una nueva edición entre el 24 y 28 de junio, en el arenal de Esmelle y el camping As Cabazas. A escasos días de cerrar las inscripciones de la parte deportiva, la organización desvela la gran primicia del apartado musical: la actuación de Carlos Sadness como cabeza de cartel, que ofrecerá un concierto con entrada libre y gratuita, a partir de las 20.00 horas, el sábado 27 de junio.

En el escenario privilegiado del camping As Cabazas, en Covas, el popular cantante y compositor de Barcelona repasará algunos de sus temas más emblemáticos ya que, como explica él mismo, “mientras preparo un disco nuevo, visito felizmente algunos lugares del mapa para celebrar las canciones que nos han unido todos estos años”.

Temas de muy distintas épocas como ‘Qué electricidad’, ‘Isla Morenita’, ‘Arenal Sound’, o ‘El ruido de las estrellas’ sonarán en esta sesión, para la que Carlos Sadness se encuentra “ilusionado con mi visita a Galicia este año, una zona lejos de casa que hace que siempre me sienta en ella”.

Después de haber agotado recientemente las tres fechas programadas para octubre en el Auditorio Nacional de México, el artista subirá al escenario del Gadis Surf Festival. En este sentido, el director del evento, Yago Barreto, apunta que “la actuación de Carlos Sadness consolida la idea de crear, alrededor de dos competiciones de tanta relevancia en el surf del viejo continente como son las pruebas de la World Surf League del circuito júnior europeo y la de longboard en categoría absoluta, una completa oferta de ocio para que las familias disfruten de uno de los entornos más bonitos de la costa de Ferrol”.