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Suceso

Atropellado un vecino de Canido cuando cruzaba la calle por un paso de peatones

El incidente se registró poco antes de las ocho de la mañana en la calle Navegantes

J. Guzmán
J. Guzmán
01/06/2026 13:37
La mujer afirmó que no precisaba asistencia sanitaria pese a sufrir una pequeña herida en la cabeza
El 112 no tiene constancia de que fuera necesario su traslado al hospital
Jorge Meis
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Un vecino del barrio de Canido tuvo que ser atendido esta mañana por los servicios médicos de urgencia tras ser atropellado mientras atravesaba la calle por un paso de peatones. Tal y como informaron tanto fuentes municipales como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró en torno a las 07.50 horas en la confluencia de la calle Navegantes con la plaza que da nombre a la zona.

El accidente, según trasladó el conductor implicado a los agentes de la Policía Local movilizados hasta el punto, aconteció por culpa de un reflejo del sol, que le cegó momentáneamente y no se percató de que la víctima estaba cruzando. Así, tras recibir el aviso de un particular, que señaló que el herido estaba consciente, la central autonómica movilizó hasta el punto una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como efectivos del cuerpo de seguridad municipal (también se alertó a Protección Civil y al parque de bomberos de Ferrol, pero su presencia no fue necesaria).

El lesionado, de carácter leve, fue atendido en el propio lugar del incidente y no consta que fuese preciso su traslado al centro hospitalario de referencia.

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