Arrancan los trabajos de limpieza e impermeabilización de la fuente del Cantón

Los áridos para la mejora del firme fueron descargados este lunes por la mañana Daniel Alexandre

La empresa responsable del servicio de mantenimiento de zonas verdes del Concello de Ferrol comenzó este lunes con las labores previas para la limpieza e impermeabilización de la fuente ornamental del Cantón de Molíns. Tal y como detalló el gobierno local a través de un comunicado, estas labores, encaminadas a mejorar la imagen de este elemento, arrancaron con el vaciado del mismo de cara a acometer su saneamiento y puesta a punto.

Una vez finalice esta fase, apuntó el Consistorio, se procederá al repintado del interior y a la aplicación de una capa de imprimación impermeabilizante. Las labores, subrayó, no solo supondrán la renovación estética de la fuente, sino que, además, facilitarán en un futuro los trabajos de mantenimiento en la misma.

La actuación se realizará a lo largo de la presente semana, si bien desde el Concello se incidió en que el pintado del elemento ornamental estará condicionado por la situación meteorológica –el portal autonómico Meteogalicia avanza lluvias débiles para la mañana de hoy martes, la noche de mañana miércoles y la totalidad del jueves–. De igual modo, señala que las labores se sufragarán con cargo al capítulo de inversiones contemplado en el propio contrato de mantenimiento de zonas verdes.

Por otra parte, el servicio municipal también está realizando trabajos de mejora del firme en este mismo espacio, concretamente en los caminos de jabre del parque. En este caso, los operarios aplicarán una nueva capa de árido –que fue descargado esta mañana– de cara a nivelar la superficie y corregir desperfectos. Esta intervención también se acometerá a lo largo de la presente semana y afectará a una superficie de unos 7.000 metros cuadrados.

Así, desde el gobierno local se puso en valor estas actuaciones coordinadas por el área de Obras e Servizos, apuntando que están encaminadas a “continuar avanzando na conservación dos espazos públicos da cidade, favorecen o seu uso e disfrute por parte da veciñanza”.