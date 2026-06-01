Armada y UME unen esfuerzos en Ferrol para formar ante posibles emergencias tecnológicas 

Algunos de los ejercicios que se realizaron en la escuela de especialidades local Armada

El Centro de Seguridad Interior de la Armada (CISI), ubicado en la Escuela de Especialidades ‘Antonio de Escaño’, ha clausurado la fase presencial del módulo sobre riesgos químicos e industriales, enmarcado en el Curso Básico de Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (Cbetma 26).

Durante varias jornadas, del 18 al 29 de mayo, 75 alumnos procedentes de diversas unidades han profundizado en la respuesta ante situaciones críticas derivadas de riesgos industriales, químicos y tecnológicos.

El programa formativo ha combinado sesiones teóricas con intensos ejercicios prácticos, centrados en procedimientos de lucha contra incendios, intervención ante materias peligrosas y protocolos de seguridad en entornos de alta complejidad.

Informan desde la Armada que esta edición ha destacado por la “estrecha colaboración” entre el personal docente del CISI y los especialistas de la Unidad Militar de Emergencias (UME). “Esta alianza no solo ha permitido elevar el nivel de exigencia técnica, sino que ha facilitado un valioso intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos organismos, reforzando la interoperabilidad necesaria para una respuesta eficaz ante emergencias reales”, explican.

Los participantes han llevado a cabo prácticas en escenarios de alta fidelidad, diseñados para recrear situaciones reales de intervención. Estas maniobras han permitido poner a prueba la capacidad de coordinación operativa entre los equipos, garantizando que el personal adquiera las destrezas necesarias para operar con seguridad y precisión.

La formación recibida es fundamental para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y organismos colaboradores, consolidando a la ‘Escaño’ como referente en la formación frente a riesgos tecnológicos y seguridad ante emergencias.